Sulík visszahozná Mikloš egykulcsos adórendszerét, a pénzügyminisztérium még mindig dolgozik a reformon

Csaknem minden koalíciós párt saját adóreformon dolgozik, az SaS újra visszatérne az egykulcsos, 19 százalékos jövedelemadóhoz, a Za ľudí csak a cégek, vállalkozások adókulcsát csökkentené 19 százalékra, az OĽaNO, illetve Igor Matovič pártelnök-pénzügyminiszter pedig még mindig dolgozik saját reformelképzelésén, pedig már egy hónapja be kellett volna mutatnia.

Az SaS egységes, 19 százalékos jövedelemadó-kulcsot javasol mind a természetes, mind pedig a jogi személyek esetében, jelentette be csütörtökön a párt a válság utáni 12-pontos tervének részeként.

„Becsületes egykulcsos jövedelemadót szeretnénk, visszatérve a 2004-es modellhez” – magyarázta Sulík.

Nemcsak csökkenne, nőne is az adó

Ez azonban bizonyos esetben adóemelést is jelent, mivel jelenleg a 100 ezer euró alatti jövedelem esetén a vállalkozók csak 15 százalékos adót fizetnek.

A párt jelezte is, hogy az egységes adókulcs bevezetésének költségeit a kivételek megszüntetéséből kívánja finanszírozni, a 15 százalékos kulcs megszüntetése az egyik lenne.

Több adózó már ma is 19 százalékos jövedelemadót fizet, a cégek számára azonban a meghatározó adókulcs 21 százalékos. Richard Sulík pártelnök szerint továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy az áfát nem szabad emelni.

Az SaS emellett egyszerűsítené az építkezések engedélyezését, csökkentené a vállalkozókra nehezedő egyéb terheket. Az egyik ilyen csökkentés a hotelekre és a vendéglátóhelyekre vonatkozó jogdíjfizetési kötelezettséget érintené. „Míg egy átlagos négycsillagos, 150 szobás hotel Ausztriában 5240 euró, Csehországban pedig 6200 euró jogdíjat fizet évente, addig Szlovákiában ez az összeg 13000 euró” – magyarázta Eugen Jurzycza, a párt gazdasági szakértője.

Óvatosabb minimálbér-emelés

Az SaS automatizálná a minimálbér emelkedését, bizonyos esetekben pedig regionális minimálbért vezetne be. A legkisebb fizetést a mediánbér 60 százalékában határozná meg. Ez valamivel alacsonyabb összeget eredményezne, mintha az átlagbérből számítanák, mivel a mediánbér mintegy 70-100 euróval alacsonyabb az átlagbérnél. A minimálbér jelenleg 623 euró, a két évvel ezelőtti – 2019-es – átlagbér, amiből ezt kiszámították, 1092 euró volt, a medián viszont hozzávetőlegesen csak 1000 euró lehetett. Ez azt jelenti, hogy Sulíkék számítása szerint idén kissé alacsonyabb lenne a minimálbér, mintegy 600 euró.

Emellett lehetővé tenné, hogy a legszegényebb, leszakadó régiókban az országosnál akár 20 százalékkal alacsonyabb is lehetne a minimális fizetés.

623 eurós bért figyelembe véve ez akár 124 eurós csökkentést is megengedne, vagyis a leszakadó régiókban akár 500 eurós fizetés is engedélyezett lenne, természetesen bruttóban.

A Za ľudí 710 milliót hagyna a vállalatoknál

A Za ľudí is csak óvatosan nyúlna hozzá az adórendszerhez, ők csak a cégek jövedelemadójához nyúlnának hozzá, annak adókulcsát határoznák meg egységesen 19 százalékban. Emellett még 1 százalékponttal csökkentenék a munkaadók által fizetett társadalombiztosítási járulékot, emellett nagyobb összeggel csökkentenék a kutatásba invesztáló cégek adóalapját. Számításaik szerint a javslatuk összesen 710 millió euró kiesést okozna a költségvetésnek, 240 millió lenne az adókiesés, 370 millió a járulékkiesés, a kutatási költségek elszámolása pedig további 100 millió eurót hagyna a cégeknél.

A pénzügyminisztérium még mindig hallgat

Igor Matovič pénzügyminiszter, az OĽaNO elnöke májusban jelentette be, hogy teljesen átszabná az adórendszert, egy adónemet és egy járuléknemet kellene fizetni a jövedelemből, emellett azonban eltörölne minden adókedvezményt, az adómentes jövedelemrészt, a vállalkozók esetében pedig az átalányadót is.

Matovič akkor csak annyit árult el, hogy 200 euróra emelnék a családi pótlékot, ennek a fele adóbónusz lenne, vagyis aki nem dolgozik, az csak 100 eurós családi pótlékra számíthat.

Akkor még ígérte, hogy két héten belül bemutatja a teljes reformot, amit azonban azóta sem tett meg. A Paraméter kérdésére a pénzügyminisztérium még most sem tudta megmondani, hogy mikorra várható a reform bemutatása, de a családipótlék-növelő elképzelését várhatóan megpróbálják beépíteni a rendszerbe.

„A pénzügyminisztérium abszolút prioritása a családokat támogató változások beépítése Szlováki adó- és járulékrendszerébe” – válaszolta a pénzügyminisztérium a Paraméter kérdésére.

Részleteket azonban nem árultak el, azt sem mondták meg, hogy mikor lehet kész a reform. „Az adó- és járulékreform hatásainak utolsó átszámítása folyik, a reform belátható időn belül a koalíciós pertnerek elé kerül, és a nyilvánosságnak is bemutatjuk” – válaszolta a Michaela Lovásová, a pénzügyminiszter szóvivője.

Sulík már hétfőn tárgyalna

A Za ľudí a pénzügyminisztérium reformtervébe építené be saját javaslatait, az SaS viszont nem akar Matovičra várni. „Javaslatainkat hétfőn mutatjuk be koalíciós partnereinknek és az érdekegyeztető tanács tagjainak is” – tájékoztatott Sulík. Arra azonban ő sem tudott válaszolni, hogy mekkora az esélye annak, hogy javaslataikat koalíciós partnereik el is fogják fogadni.

