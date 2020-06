A sulikban most nem a lemaradást kell behozni, a gyerekek biztonságban kell érezzék magukat

Az iskolák alsó tagozatának kinyitása után is érvényes, hogy csak a távoktatás idejére leszűkített tananyagot kell átvenni a gyerekekkel és a tanítás főleg ismétléséből áll – tájékoztatott az Állami Pedagógiai Intézet (ŠPÚ).

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Sok pedagógus fordul az intézethez azzal a kérdéssel, hogy a június 1-jei újranyitás után hogyan és mit kell tanítani, ezért az ŠPÚ módszertani útmutatót tett közzé a honlapján.

"Nem szabad arra törekedni, hogy minél gyorsabban behozzuk az elmaradt tananyagot. A gyerekek nemcsak abban különböznek, hogy a tananyagból mennyit sikerült eddig megtanulniuk, hanem abban is, hogy amit megtanultak, azt milyen mélyen sajátították el. A lemaradás behozásának erőltetése csak növelné a különbségeket az iskolák és az osztályok között, de az osztályon belül is, és csak növelné a stresszt a gyerekekben és a pedagógusokban"

- írja a pedagógiai intézet.

Az oktatás célja most elsősorban az ismétlés, nem pedig új tananyag átvétele, ezért ki kell jelölni a fő tantárgyakat és a kiegészítő tantárgyakat. Ez elősegíti az oktatói-nevelői munka átszervezését és az iskola működését is ebben a rendhagyó helyzetben. Tekintettel kell lenni arra is, hogy a gyerekek hosszú ideig szociális elszigeteltségben voltak, vissza kell szokniuk a közösségbe és az iskolai környezetbe.

„A gyerekek érzékenyen reagálhattak az elmúlt időszakra, aggódhatnak a járvány, a megbetegedés, de más dolgok miatt is. Ezért az oktatói-nevelői munka célja most nemcsak a tanítás, hanem annak elérése is, hogy a gyerek érzelmileg biztonságban érezze magát és visszakerüljön az osztályközösségbe”

- tartalmazza az útmutató.

Továbbra is érvényes, hogy a gyereknek nem kell érdemjegyet adni, a nyári szünet előtti egy hónapos tanítás leginkább annak felmérésére szolgál, hogyan lehet majd szeptemberben behozni a lemaradást és szűkíteni a tananyagot.

Az iskolák március óta vannak zárva a koronavírus-járvány miatt, június 1-jén az alsó tagozatos gyerekek és az ötödikes tanulók térhettek vissza az iskolákba, kinyitottak az óvodák is. A felsőbb évfolyamokban és a középiskolákban továbbra is távoktatás zajlik.

(TASR)