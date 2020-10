Súlyos balesetet okozott egy helikopter a Giro d’Italia kerékpárversenyen 

A Catania és Villafranca Tirrena közötti 140 km-es táv hajrájában Etienne van Empel és Luca Wackermann önhibájukon kívül óriásit bukott.

A látvány ijesztő volt, mindkét versenyző elvesztette az eszméletét néhány másodpercre, de végül csak az olasz Wackermannt kellett kórházba szállítani.

#Giro Ferito, ammaccato, incerottato, ma è un sorriso bellissimo Hurted, bruised, taped, but this is a beautiful smile #ForZabù #ForzaLuca pic.twitter.com/LP2SxVd3nR

Számára véget is ért a verseny, ugyanis fejsérülése mellett súlyos arcsérüléseket szenvedett, eltört az orra, megsérült a bal szemöldöke és az álla, de a jobb térde is felhasadt és számtalan zúzódása van.

A holland van Empel sokkal jobban járt, neki csak az ujja sérült meg.

A szakaszt végül a francia Arnaud Démare (Groupama-FDJ) nyerte meg, Valter Attila (CCC) a mezőnnyel együtt a 82. helyen ért célba.

Összesítésben továbbra is a portugál Joao Almeida (Deceuninck – Quick-Step) áll az élen, Valter a 40. helyen van, nyolc perccel lemaradva az éllovastól.

