Súlyos büntetést kaphat a koreai fociklub, amiért szexbabákat ültetett a lelátókra a zárt kapus meccsen 

A szexbabák egy részét az együttes mezébe bújtatták, másik részük pedig buzdító üzeneteket tartalmazó táblákat "tartott" a Kvangdzsu elleni bajnokin, hogy ellensúlyozzák az üres széksorok hangulatát. Noha nézők nem lehettek jelen, a televízió közvetítette a találkozót, a szurkolók pedig az eset kapcsán elárasztották bejegyzéseikkel a közösségi médiát.

Helyi sajtóinformációk szerint az FC Szöul legalább öt pontot elveszíthet az incidens miatt, vagy négyezer dollárnak megfelelő bírságot kaphat.

A klub hétfőn közleményben cáfolta, hogy felnőtteknek szóló termékeket helyezett volna ki, de elnézést kért a történtekért.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL