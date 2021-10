Súlyos rendbontásokba torkollottak Rómában a járványügyi intézkedések elleni tüntetések

Súlyos rendbontásokba torkollottak szombat este Rómában a tüntetések, amelyeken a koronavírus-járvány miatt újonnan bejelentett intézkedések és az oltási kampány ellen tiltakoztak.

Mario Draghi miniszterelnök (TASR)

Hírügynökségi jelentések szerint több tízezer tiltakozó vonult végig Róma utcáin, és többször összetűzésbe került a rendőrökkel. Néhol a helyszínre vezényelt rendőrök gumibotokkal, paprikasprayvel és vízágyúkkal próbálták megfékezni a feldühödött tömeget. A demonstrálók megpróbáltak áttörni a rendőrségi kordonokon, bútordarabokkal és petárdákkal dobálták meg a rendőröket.

A kora esti órákban a tüntetők megrohamozták a legnagyobb olasz szakszervezet, a CGIL római székházát, botokkal és zászlórudakkal támadták meg az őröket és a rendőröket, majd benyomultak az épületbe.

Az ANSA olasz hírügynökség jelentése szerint a tüntetéseken 12 embert vettek őrizetbe, köztük a Forza Nuova radikális jobboldali párt két vezetőjét, Giuliano Castellinót és Roberto Fiorét, akik jelen voltak az erőszakos cselekményeknél.

Korábban négy ember őrizetbe vételéről lehetett tudni.

Mario Draghi miniszterelnök elítélte az erőszakcselekményeket, és hangsúlyozta, hogy a szakszervezetek a demokrácia és a munkavállalók jogainak a biztosítékai, és szigorúan kell büntetni minden ellenük irányuló megfélemlítési kísérletet. Maurizio Landini, a CGIL főtitkára "szervezett fasiszta cselekedetnek, a demokrácia és az üzleti világ elleni támadásnak" nevezte a történteket, és azt mondta, hogy senki sem fordíthatja vissza az országot a fasiszta korszakba.

Október 15-től Olaszországban védettségi igazolással kell rendelkeznie az állami és a magánszektor munkavállalóinak. Ennek hiányában felfüggeszthetik őket az állásukból bérkifizetés nélkül, de nem bocsáthatják el őket.

Az új intézkedés bírálatokat váltott ki, holott a hétfőtől életbe lépő enyhítések miatt van szükség rá.

Hétfőtől feloldják a nézőszám korlátozását a mozikban és a színházakban, valamint a sportlétesítményekben is enyhítik az óvintézkedéseket a járványmutatók kedvező alakulásának köszönhetően, annak ellenére, hogy a lakosság több mint 15 százaléka még egyetlen oltásban sem részesült. A mozik, színházak és koncerttermek ismét teljes kapacitással működhetnek ugyan, de a nézőknek kötelező a védettségi igazolás felmutatása. Továbbra is viselniük kell a szájmaszkot, de megszűnik az egymás közötti legalább egyméteres biztonsági távolság betartása. A nyitott stadionokban az ülőhelyek 75 százalékát foglalhatják el a nézők, a zárt sportcsarnokok befogadóképességük 60 százalékával működhetnek. A diszkók zárt termeiben a lehetséges vendégszám ötven százalékát fogadhatják, szabadtéri szórakozóhelyeken 75 százalékot. Utóbbiakban is kötelező a védettségi igazolás. A diszkókban a szájmaszkot csak tánc és fogyasztás közben lehet levenni, a szórakozóhelyeken biztosítani kell a megfelelő levegőcserét. Szabálysértés esetén első alkalommal az üzemeltetőt pénzbírsággal sújtják, második szabálysértéskor tíznapos bezárást kockáztat.

MTI