Sürgősen harci gép kell az ukránoknak, Magyarországnak pedig már a lengyel barát is beszólt – PERCRŐL PERCRE

Több mint egy hónapja tart az orosz agresszió Ukrajna területén, naponta rengeteg civil veszti életét, és rengeteg városvédő is áldozatul esik az orosz bombázásoknak. Az orosz hadsereg továbbra is csak nagyon kis lépésekben képes haladni, némely állásait pedig elveszti. Előző nap fontos találkozóra került sor Varsóban, és kemény üzeneteket kap hozzáállása miatt a magyar kormány is.