Sűrűsödik a levegő Gál Gábor körül. Smeres vadásztársa lehetett a titkos jobbkeze

Egy héttel ezelőtt gyanúsították meg Gál Gábor korábbi hidas igazságügyi minisztert kenőpénz elfogadásának gyanúja miatt. Az Aktuality pedig ezen a héten beszámolt arról is, hogy a háttérben milyen hatalmi játszmák folyhattak az SNS és a Híd között a Szlovák Földalapnál.

Gál Gábor (Archív - TASR)

A portál most egy újabb részlettel bővíti ezt a kirakóst, mely által tovább tisztul a kép. Mint azt már korábban megírtuk, az Aktuality szerint egész eset 2017-ben kezdődött, amikor a Csallóközben tevékenykedő, csilizradványi (Dunaszerdahelyi járás) bejegyzésű Medzičiližie nevezetű részvénytársaság úgy döntött, hogy a Szlovák Földalaptól (SPF) Dunaszerdahely környékén mezőgazdasági területet akar bérelni. Az intézőember szerepét egy bizonyos Ján Gajan vitte, aki most a rendőrséggel együttműködik és segít felgöngyölíteni a Dobytkár (Állattenyésztő) ügyet is. Ennek a Gajannak az embere ettől a cégtől elkért 240 ezer eurót. A rendőrségi dokumentumokból az derül ki, hogy az ilyen ügyletnek rögzített volt az ára: minden elintézett hektárért 200 eurót kellett fizetni. A folyamat viszont ezúttal megakadt a földalapnál, mivel az ügyletbe bejelentkezett egy másik szereplő is, a Carrot SK nevű, Kulcsod (Dunaszerdahelyi járás) községbeli székhellyel bejegyzett cég. A pletykák szerint ebben a cégben a háttérben Gál Gábornak is részesedése lehetett, és a bejelentkezésével világossá tette, hogy itt bizony van egy kis bibi.

Boris Brunner, az SFP hidas igazgatóhelyettese nem írta alá a Medzičiližie cég bérleti szerződését, annak ellenére sem, hogy arra a földalap tanácsa már korábban rábólintott. A bűnbánó Gajan úgy tudja, ez azért történt így, mert erre Gál kérte meg Brunnert. A gyanú szerint itt alakult ki a konfliktus az SNS-hez közeli Martin Kvietik oligarcha, illetve Gál Gáborék között. Gajan azt vallotta, Gál 50 ezer eurót kért azért, hogy feloldják ezt az ellentétet, továbbá részesedést is igényelt a tárgyalt csallóközi földterületből, illetve két vadászterületet.

Az Aktuality.sk utánajárt, és az ügyben előkerült egy bizonyos Ladislav Ješík neve, aki a Carrot SK cég ügyvezetője, egyúttal a Felső-Nyitra-mente smeres regionális politikusa, a párt privigyei járásbeli szervezetének korábbi alelnöke, és kötődik az egyik említett vadászterülethez is.

Gállal régi cimborák lehettek, a jelek szerint már 2010 előtt együtt vadásztak. 2008-ban Ješík vadászszervezete vált annak a lukratív, Vyšehradnéként ismert vadászterületnek a kezelőjévé, és ugyanezért a területért lobbizhatott Gál a földalapon belüli ügylet során annak érdekében, hogy Ješíkék visszakapják.

Ješíknek 20%-os tulajdonrésze is van a Carrot SK cégben, és Gajan azt vallotta, hogy a találkozók során Gál is saját tulajdonrészről beszélt. A Carrot SK több támogatást is kapott az Agrárkifizető Ügynökségtől. Az egyik 700 ezer euró vissza nem térítendő EU-s támogatásról szól, melyet zöldségek tárolására és feldolgozására szolgáló csarnok építésére kaptak 2020-ban.

Az Aktuality.sk igyekezett megszólaltatni az ügyben Ješíket is, de ő nem kívánt nyilatkozni. Megszólalt viszont Bugár Béla, Gál korábbi pártelnöke, aki már korábban is úgy nyilatkozott, hogy nem hisz a Gál Gábor elleni korrupciós vádaknak, és nem emlékszik olyan konfliktusra, ami blokkolta volna a Szlovák Földalapot. Szerinte ugyanis az a koalíciós tanács elé került volna. Gál ugyancsak tagad, szerinte az együttműködő tanúk kitalációiról van szó. A részleteket nem kívánta kommentálni, arra hivatkozva, hogy folyamatban lévő ügyről van szó.

(Aktuality.sk)