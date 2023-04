Svájc továbbra sem hajlandó Ukrajna katonai támogatására

Svájc továbbra sem hajlandó katonai támogatást nyújtani az orosz támadás ellen védekező Ukrajnának, közvetett módon sem - jelentette ki Alain Berset szövetségi elnök kedden Berlinben Olaf Scholz német kancellárral folytatott megbeszélése után.

A svájci elnök a német kormányfővel tartott tájékoztatóján a Gepard típusú német légvédelmi harcjárműhöz Svájcban gyártott lőszerek Ukrajnába juttatása körüli vitáról kérdésre válaszolva kijelentette, hogy hazája továbbra is tartja magát a semlegességhez, ami azt jelenti, hogy egyik félnek sem nyújt katonai támogatást.

Nem lehet elvárni egy országtól, hogy megszegje saját törvényeit - húzta alá Alain Berset. Hozzátette, hogy az ország hitelességének fenntartásához is elengedhetetlen a törvényekben rögzített kötelezettségvállalások teljesítése.

Ugyanakkor Svájc minden egyéb lehetséges eszközzel támogatja Ukrajnát, humanitárius segítséget nyújt, csatlakozott az Oroszország elleni EU-s szankciókhoz és zárolt 7,5 milliárd frank értékű orosz vagyont - mutatott rá a szövetségi elnök.

Olaf Scholz kiemelte, hogy Oroszország Ukrajna elleni támadása olyan korszakforduló, amely mindenkit az addigi nézetei, álláspontja felülvizsgálatára késztet. Hozzátette: reméli, hogy ez a folyamat Svájcban is végbemegy, és így a hadifelszerelések ügyében is változás történik. Mint mondta, szoros figyelemmel követik az erről szóló svájci közéleti, politikai vitákat.

Jelezte: kormánya továbbra is igyekszik majd elérni, hogy Bern engedélyezze az Ukrajnának átadott Gepardok használatához szükséges svájci gyártmányú lőszerkészlet felszabadítását és Ukrajnába juttatását. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy Alain Bersettel folytatott tárgyalásán is napirendre vették az ügyet.

Németország mellett Spanyolország és Dánia is kérelmezte már a berni vezetésnél, hogy engedélyezze Gepard-lőszerek átadását Ukrajnának. A svájci kormány rendre elutasította ezeket az úgynevezett reexportálási kérelmeket. A német kormány azt is igyekszik elérni, hogy megvásárolhasson a svájci hadseregtől használaton kívüli Leopard-2 típusú német gyártmányú harckocsikat, amelyekkel a német hadsereg (Bundeswehr) pótolhatná a saját állományából Ukrajnának átadott harckocsikat.

