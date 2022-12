A Sýkora-klán fejének is volt feladata Rusko társának tervezett megölésében

Štefan Agh, aki 13 éves szabadságvesztését tölti a televíziós váltók hamisítása ügyében, december 1-én Sylvia Klaus Volzová tervezett meggyilkolásával kapcsolatban tett vallomást – írja a noviny.sk.

Róbert Lališ (Fotó: TASR)

Mint mondta, nem volt róla tudomása, hogy Pavol Rusko, a Markíza TV egykori igazgatója az egykori társa megölését tervezte volna. Rusko mellett a Sýkora-klán feje, Róbert Lališ is érdekelt az ügyben – a vád szerint ő biztosította a nő megfigyelését. Az ellenük felhozott vádakat mindketten tagadják. Lališ hazugságvizsgálatnak is alávetette magát, az eredmény pedig azt mutatja, hogy nem hazudik és nem követett el semmit.

„Černák úr is alávethette volna magát hazugságvizsgálatnak, fel is ajánlottuk neki ennek elvégzését a mi költségünkre. Természetesen egyből megmutatkozott volna, hogy a hazudik” – nyilatkozta Marek Para, Rusko ügyvédje.

A védelem szerint épp Volzová volt az, aki csalás útján próbálta megszerezni Rusko részét. Para állítása szerint a licenszszerződés miatt Rusko akkor sem kapta volna meg Volzová részét, ha történt volna vele valami – a részesedése elveszítette volna minden értékét.

A vádlottak között szerepel továbbá Mikuláš Černák és Miloš Kaštan. Ők már az első bírósági tárgyaláson bűnösnek vallották magukat a gyilkosság előkészítésében. A pszichológiai szakvélemény szerint ráadásul Černák számára fontosabb a személyes élete, mint a Ruskoval szembeni bosszúja.

„Az elejétől fogva felhívtuk rá a figyelmet, hogy egy törvénytelen, titkos megállapodást kötött, aminek ugyan nem kell teljesülnie, de igyekszik elérni, hogy feltételesen szabadlábra helyezzék. Ez az elsődleges motivációja” – mondta Para.

Dušan Kešický törvényszéki szakértő profilozásában nárcisztikus személynek tartja Ruskot, lelki betegség jeleit nem fedezett fel nála, viszont alacsonyabb hitelességi szintet állapított meg. A tárgyalás következő időpontját 2023. március 7-re tűzték ki.

Mint ismert, az egykori politikus, Pavol Rusko 1995-től 2002-ig töltött be vezető szerepet a Markíza televízióban, melynek egyben résztulajdonosa is volt. A rendőrség azzal vádolja, hogy 1997-ben bérgyilkossal akarta megöletni markízás tulajdonostársát, Sylvia Volzovát. Az üggyel Mikuláš Černák egykori maffiavezér hozakodott elő, és a jelenleg életfogytig tartó büntetését töltő bűnöző tanúskodik is Rusko ellen.

Pavol Ruskót Marian Kočnerrel együtt 2020-ban 19 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték a Markíza-váltók hamisítása ügyében.



(noviny.sk)