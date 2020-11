Sylvester Stallone is játszik az Öngyilkos osztag folytatásában

Sylvester Stallone is szerepel az Öngyilkos osztag folytatásában, amelyet James Gunn jegyez forgatókönyvíróként és rendezőként.

Gunn az Instagramon közölte a hétvégén a rajongókkal, hogy a produkcióban Stallone is játszik. A bejelentést később a sztár ügynöke is megerősítette.

"Szeretek barátommal, Sly Stallonéval dolgozni, és mai közös munkánk, a The Suicide Squad sem kivétel ez alól. Annak ellenére, hogy Sly ikonikus mozisztár, azért az emberek többségének továbbra sincs fogalma arról, milyen fantasztikus színész ez a fickó" - írta James Gunn a közösségi portálon.

A Variety.com emlékeztetett arra, hogy Gunn korábban már arról beszélt, hogy a film felvételei februárban befejeződtek. A rendező Instagram-posztjából nem derül ki, hogy Stallone milyen szerepet kapott a filmben.

Stallone szintén egy Instagram-bejegyzésben dicsérte Gunnt, mint írta, ezzel a filmmel már remek évet zár. "Nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen tehetségek vannak körülöttem" - fűzte hozzá.

A Suicide Squad - Öngyilkos osztag című képregényfilmet 2016-ban mutatták be. A produkciót David Ayer írta és rendezte, főszerepeit Will Smith, Margot Robbie és Jared Leto játszotta. A folytatásban Will Smith már nem szerepel, de Robbie és Leto visszatér, és Taika Waititi is csatlakozott a szereplőgárdához.

Gunn filmjének bemutatóját 2021 augusztusára tűzték ki.



