Szabadlábon védekezhetnek az adóhatósági-munkafelügyeleti bűnbanda állítólagos vezetői, akiknek ifjabb Dora is perkált

A Specializált Büntetőbíróság bírónője pénteken késő este döntött arról, hogy elutasítja a kedden a kora reggeli órákban végrehajtott NAKA-razzia során őrizetbe vett személyek, akik közül 4 esetében javasoltak vizsgálati fogságot.

Illusztráció

Az ügyész Róbert Bulla, a nyitrai munkafelügyelet korábbi vezetője, Martin Zmeko és Karol Cebo, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatala nyugat-szlovákiai kirendeltségének tisztviselői, illetve Mário Šranko korábbi rendőr ellen javasolt vizsgálati fogságot, előbbi három esetében ráadásul kollúziósat, ami a legszigorúbb. A volt rendőr és Cebo esetében pedig azért is javasolták a vizsgálati fogságot, mert attól tartottak, hogy elszökhetnek. A kirendelt bírónő viszont nem látta indokoltnak egyiket sem, a döntése azonban nem jogerős, ugyanis az ügyész fellebbezett ellene - közölte Katarína Bednáriková, a Specializált Büntetőbíróság szóvivője. A végső döntést így a Legfelsőbb Bíróság hozhatja meg.

Az ügyben egy volt vágsellyei rendőrtisztet, Marek Máhrt köröznek is. Őt a razzia során nem találták otthon, és felmerült az is, hogy a rendőrségen belülről kaphatott fülest, hogy mennek érte is.

A fent nevezett személyeket egyébként azzal gyanúsítják, hogy bűnszervezetben, pénzért különböző ügyeket simítottak el vállalkozóknak.

Tehát bűnszervezet létesítésével és működtetésével, valamint köztisztviselői hatalommal való visszaéléssel is gyanúsítják őket - írja az Aktuality.sk.

A bűnszervezet végrehajtó csapatában lehetett a szerediként ismert Miroslav Janeba, az Országos Rendőrkapitányság korábbi rendőre, akinek együttműködő tanúként nyújtott információi vezethettek a mostani akcióhoz.

Janebát még 2019-ben tartóztatták le Alojz Bórik vágsellyei vállalkozó meggyilkolásának gyanújával. Janeba a gyilkosság két végrehajtójának szállíthatott le fegyvert és lőszert. Ezt a gyilkosságot a "szerediekként" ismert bűnszervezet követhette el, melyet egykor egy Maroš Kováč nevű illető vezetett, akit évekkel ezelőtt Galántán lőttek agyon az autójában. Miután a bűnszervezet vezetője meghalt, az szét is esett, Janeba pedig a Bulla vezette bűnbandában kezdett tevékenykedni.

Ez a csoport segíthetett neki, hogy ne kerüljön rendőrkézre, a rendőrségtől pedig az a Vladimír Bisták szállíthatta az információt, aki egyébként a Tisztítótűz ügyben is gyanúsított. Bisták 2020 novemberi letartóztatása óta szintén együttműködik a rendőrséggel, hamarosan vádalkut köthet.

A Bulla vezette bűnbanda fő tevékenysége az lehetett, hogy különböző vállalkozók adóügyeit rendezhették el, vagy söpörhették szőnyeg alá. Így tettek egy Szered melletti faluban székelő céggel, amelynek a könyvelését kellett visszajuttatni, de segítettek egy taksonyi cégen is, amely üzemanyagokkal kereskedett és rászálltak a hatóságok. Több alkalommal is Janebát szólították meg elsőként, majd ő továbbította az információt a vállalkozótól a Bulla vezette bűnszervezet megfelelő tagjához, vagy épp Bernard Slobodníkhoz, aki a NAKA pénzügyi egységét vezette akkoriban, és szintén együttműködő tanú több ügyben is.

Janeba segített elintézni egy besztercebányai személyzeti ügynökség fedezetét is. A cég 60 ezret, majd havi 10 ezret fizetett a Bulla-Zmeko-Cebo hármasnak, 2020-tól viszont ez a fedezet megszűnt.

Szintén ő volt az, akinek a vallomása segített Zoroslav Kollár vállalkozó és Tomáš Rajecký egykori maffiózó meggyanúsításában egy illegális dohánygyárral összefüggésben. Bulla csapata ezekkel az illegális dohánygyárakkal kapcsolatban összesen mintegy 600 ezer eurónyi kenőpénzhez juthatott.

Részben megerősíti Janeba vallomásait az alsóhatári maffiaper során 25 évre ítélt ifjabb Dora Ferenc, aki egy személyzeti ügynökség lefoglalt könyvelésének visszaszerzése ügyében fordult hozzá. Ez néhány tízezer eurójába került, majd azt javasolták neki, fizessen egy havi összeget azért, hogy békén hagyják. Ugyancsak Dra fordult a Bulla vezette csoporthoz egy nyitrai épület használatbavételi engedélyének kiadása kapcsán, és ezt a kapcsolataikon keresztül el is intézték neki.

Janeba vallomása szerint számos további eset is lehet, melyből a Bulla vezette bűnszervezet hasznot húzott, ugyanis a módszerü az volt, hogy akinél az adóhatóság vizsgálódni kezdett, azt valamilyen módon vagy felkeresték, vagy pedig megvárták, míg maga jelentkezik segítségért.

(Aktuality.sk)