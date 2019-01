Szabadlábra helyezték a volt pakisztáni kormányfőt, mégis börtönben marad

Óvadék ellenében szabadlábra helyezte hétfőn Navaz Sarífot az ellene folyó egyik per során a pakisztáni legfelsőbb bíróság, a volt kormányfő mégis börtönben marad, mert egy másik ügyben kiszabott büntetését tölti - jelentették hírügynökségek hétfőn.

A hétfői döntés révén az igazságügyi testület jóváhagyta egy alsóbb szintű bíróság szeptemberi határozatát, amely elrendeli Sharíf óvadék ellenében történő szabadlábra helyezését a Panama-iratok néven ismertté vált botrány kapcsán. Ez utóbbi azért pattant ki, mert a vád szerint Saríf családjának több offshore vállalathoz is köze van. Olyan, több millió dolláros vagyonokat kezelő cégekről van szó, amelyek eredetét a család jövedelme nem igazolja.

Saríf mégsem távozhat szabadon, ugyanis több bírósági per van folyamatban ellene, és éppen egy másik ügy miatt tölti most börtönbüntetését. Decemberben hét évre ítélték korrupció miatt, mert nem tudta bizonyítani a forrását annak a pénznek, amelyből tulajdonrészt szerzett egy szaúd-arábiai acélműben. Az ítélet ellen Saríf fellebbezést nyújtott be.

A volt kormányfőt, aki a tisztséget háromszor viselte, a pakisztáni legfelsőbb bíróság 2017-ben elmozdította elnöki székéből.

MTI