Szabadon engedik az őrizetbe vett tüntetőket a fehérorosz hatóságok

A tut.by internetes hírportál közlése szerint a főváros Okresztina utcai fogházához az éjjel megérkezett Aljakszandr Barszukov belügyminiszter-helyettes, aki újságírók előtt kijelentette, hogy péntek hajnali 6 óráig minden őrizetest szabadon engednek a fogházból.

Barátok és hozzátartozók százai érkeztek az éjjel az Okresztina utcai fogházhoz, hogy élelemmel, vízzel és takarókkal várják szabadon engedett szeretteiket. Az elengedett tüntetők egy része a Reuters hírügynökség szerint arról beszélt, hogy zsúfolt cellákban töltötték fogságukat és bántalmazásokra is panaszkodtak.

Footage from one of the police stations in Minsk holding arrested demonstrators. The tears and anguished faces of those outside — who can hear how their friends, relatives and fellow demonstrators are being beaten inside — say everything. pic.twitter.com/BAvWrb5m3X