Szabálysértés lett a dunaszerdahelyi iskolai fenyegetésből

A Smetana ligeti alapiskolánál történt tavalyi halálos fenyegetés esete kapcsán a dunaszerdahelyi rendőrség kirendelt vizsgálótisztje úgy határozott, hogy nem történt bűncselekmény, csupán szabálysértés - tudtuk meg Mária Linkešovától, a kerületi rendőrség szóvivőjétől.

A Smetana ligeti alapiskola - Forrás: Paraméter-archívum

Tavaly október végén írtunk arról, hogy a dunaszerdahelyi Smetana ligeti alapiskolánál az egyik diák édesapja halálosan megfenyegette iskolatársait az iskolánál. Az ügyben büntető feljelentést tett az iskola igazgatónője, Monika Benkovská. Portálunk több szülőtől is úgy értesült akkor, hogy a férfi azt követően kezdett fenyegetőzni, hogy a diákok egymással szemben vádaskodtak. Ennek részletei portálunk előtt nem világosak, találgatásokba nem szeretnénk bocsátkozni.

Az eset elsőre egyértelműnek tűnt, hónapokkal később azonban még úgy tűnt, a nyomozás nem halad előre. Idén januárban a szóvivő közölte, továbbra sincs gyanúsított, ugyanakkor biztosított afelől, objektív okai vannak annak, hogy a rendőrség nem fedi fel a nyilvánosság előtt konkrét műveleteit, céljuk viszont, hogy rendesen felderítsék az ügyet, és megtegyék a szükséges lépéseket, hogy a jövőben ilyesmi ne fordulhasson elő.

Tavasszal is érdeklődtünk az ügy állásáról, de a másik szóvivőtől, Zlatica Antalovától azt a választ kaptuk, hogy továbbra is a korábbi nyilatkozatuk érvényes, tehát hogy folyamatban van a nyomozás, részleteket nem árulhatnak el.

Augusztus elején érdeklődtünk ismét, ám ekkor nem kaptunk választ, amiért a szóvivő megismételt e-mailünkre válaszolva elnézést is kért, majd végül tegnap Mária Linkešovától megtudtuk, hogy

az esetet szabálysértésnek minősítették, és a járási hivatalhoz utalták további elbírálásra. Ez azt jelenti, hogy az elkövető csupán pénzbírságot kaphat, nem pedig letöltendő vagy felfüggesztett börtönbüntetést.

"A határozat, amit a megbízott rendőrtiszt kiadott, jogerős, és egyetértett fele az egész előkészítő eljárást felügyelő ügyész is" - jegyezte meg Linkešová. Azt nem részletezte, hogy végül is mi miatt húzódott ilyen sokáig az előkészítő eljárás.

A rendőrség tétovázásának gyanúját kelti a júliusi eset is, mely során egy férfi maró hatású anyaggal permetezett le egy járdát Dunaszerdahely belvárosában, ami kellemetlen tüneteket okozott több roma lakosnak is, köztük gyerekeknek. Néhány nappal később az egyik érintett lefülelte, mire ő rasszista szitkokal reagált, és lefújta őt is paprikaspray-vel.

A feltételezett elkövető a feljelentést követően még napokig szabadlábon volt, ráadásul még négy nap elteltével sem hallgatták ki, mire a dunaszerdahelyi rendőrségtől átvette a vizsgálatot a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA).

(SzT)