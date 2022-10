Szabó Tamás vétkes az ügyészek tervezett meggyilkolásának az ügyében, és a Kuciak-gyilkosságban is bűnösnek vallotta magát

A bazini Specializált Büntetőbíróság kedden bűnösnek találta Szabó Tamást az ügyészek tervezett megölésével kapcsolatos ügyben, a szenátus viszont eltekintett a halmazati büntetéstől.

Szabó Tamás (Fotó: TASR)

Szabót korábban 25 éves szabadságvesztésre ítélték Ján Kuciak újságíró és jegyese, Martina Kušnírová megöléséért, valamint Peter Molnár vállalkozó meggyilkolásában való bűnrészességért, a bíróság pedig elégségesnek tartja ezt a büntetést.

Szabó ügyét külön eljárás alá vonták, miután idén áprilisban bűnösnek vallotta magát. Tettét megbánta. Az esetében a bíróság így csak a bizonyítást rendelte el, ami alapján meghatározták a büntetését.

Szabó ügyvédje törvényesnek és helyesnek tartja a bíróság ítéletét, és nem is élnek fellebbezési jogukkal. Hozzátette: kliense hajlandó együttműködni a rendőrséggel más ügyekben is. Matúš Harkabus, a Speciális Ügyészi Hivatal ügyésze szerint ugyan teljesültek bizonyos feltételek a halmazati büntetéshez, ezáltal az életfogytiglan tartó börtönbüntetés kiszabásához, de döntő értékű volt, hogy a korábban kiszabott 25 éves szabadságvesztés reményt ad Szabó megjavulására. Szintén fontos tényezőnek tartja, hogy kedden Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásának ügyében is bűnösnek vallotta magát. „Úgy gondolom, hogy valóban őszintén sajnálja tettét” – tette hozzá Harkabus.

A vádlottat Maroš Žilinka jelenlegi főügyész, Daniel Lipšic jelenlegi speciális ügyész és Peter Šufliarsky, egykori főügyészhelyettes tervezett meggyilkolásának súlyos bűntettében, valamint fegyverkereskedelemben és tiltott fegyverkezésben találták bűnösnek.

Szabó már négy éve börtönben van. Először akkor került rács mögé, amikor a rendőrség őrizetbe vette, majd meggyanúsította Kuciak és jegyese megölésével kapcsolatban. A Nagymácsédban történt tragédiát ugyan sosem ismerte be, a bíróság bűnösnek találta, és 25 éves szabadságvesztésre ítélte. Szabó segédkezett a fegyverszerzésben és megfigyelte az újságírót. A gyilkosság napján, 2018. február 21-én a helyszínre vitte a végrehajtót, Miroslav Marčeket.

Idén elkezdődött az ügyészek tervezett meggyilkolásával kapcsolatos bírósági tárgyalás is, Szabó pedig egyből beismerte bűnösségét. A bíróságon elmondta többek közt, hogyan figyelték meg és követték Šufliarskyt otthonától egészen Pozsonyig, ahol dolgozik. Žilinkát Pöstyénben akarták nyomon követni. Lipšic megölésével kapcsolatban pedig 200 ezer eurós jutalomról beszélt.

Szabó sosem említette meg a fő megbízó nevét, a megrendelést Andruskó Zoltántól kapta. Utóbbi 15 éves börtönbüntetését tölti a Kuciak-gyilkosságban való közvetítésért.

A további vádlott, Marian Kočner, Alena Zsuzsová és Darko Dragić ügyében részletesebb bizonyítási eljárásra van szükség. A vádirat szerint Žilinka és Lipšic megölését 2017 őszén rendelhették meg, Šufliarskyét kb. egy évvel később.



(TASR/Aktuality.sk/para)