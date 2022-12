Szaglászni kezdett a NAKA, miután a németeknek már csak az nem világos, hogy Kaliňák benne volt-e a nemzetközi emberrablásban

A szlovák rendőrség vizsgálja magát az emberrablást, amelynek útja Szlovákián át vezetett, és a korrupciós szálat is, mely alapján a legfőbb politikai vezetés is asszisztálhatott ehhez. Szlovákiában nagy valószínűséggel újra vizsgálni kezdik az ügyet.

Trinh Xuan Thanh (Aarchív - TASR)

Trinh Xuan Thanh vietnami vállalkozót és az ottani kommunista párt volt tisztviselőjét a gyanú szerint 2017 júliusában hurcolták Németországból Vietnamba. A férfi menedékjogért folyamodott Németországban, és a német hatóságok védelme alatt állt.

Németország a nemzetközi jog Vietnam általi megsértésének gyanújával indított eljárást, és vizsgálja az ún. szlovák nyomot , illetve azt a lehetőséget is, hogy a szlovák kormánygépet használták fel az emberrablásra.

A szlovák kormány különgépét 2017. július 26-án vette igénybe a vietnami nagykövetség, és fennállt a gyanú, hogy ezen csempészték ki a schengeni zónából Trinh Xuan Thanh vietnami vállalkozót, akit hazájában bíróság elé akartak állítani. Robert Kaliňák korábbi belügyminiszter volt az , aki 2017 nyarán fogadta a vietnami delegációt, és kölcsönadta számukra a szlovák kormány különgépét.

2021 márciusában Maroš Žilinka főügyész azt állította, egyetlen bizonyíték sem létezik arra vonatkozóan, hogy a vietnamit Prágából Szlovákiába szállították. Ez volt az első olyan eset, amikor Žilinka menekült az újságírók kérdései elől, és a politikai szereplők is bírálták, amiért nem kaptak válaszokat.

Németországban közben 2022 őszétől már egy jogerős ítéletben is szerepel az útvonal Pozsonyon keresztül, ezt nem kérdőjelezik meg, hanem tényként kezelik.

Ennek ellentmond viszont a németországi bírósági eljárás, mely során az egyik emberrablót, Hai Long N-t jogerősen négy év letöltendő börtönre ítélték. Petra Schlagenhauf, az elrabolt Trinh Xuan Thanh jogi képviselője ez alapján fejezte ki értetlenségét, hogy a szlovák hatóságokat nem izgatja a dolog, miközben a német vizsgálat egyértelmű tényként kezeli az emberrablás útvonalának szlovákiai szakaszát, és azt, hogy a vietnami vállalkozót szlovák különgéppel vitték el Pozsonyból. Ami nem világos, hogy Szlovákiát ez ügyben átverték vagy sem.

November végén Hamran István országos rendőrfőkapitány tájékoztatott arról, hogy a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) korrupció gyanújával büntetőeljárást indított Trinh Xuan Thanh elrablása ügyében. A szlovák hatóságok az emberrablással kapcsolatos korrupció gyanúját külön vizsgálják az emberreblástól, amit eddig a belügyi inspekció vizsgált a Pozsonyi Kerületi Ügyészség felügyelete alatt. A német hatóságok kérésére több eljárásbeli műveletet is végrehajtottak.

Ahhoz viszont, hogy most a NAKA átvehesse az elrablás ügyében is a nyomozást, a Pozsonyi Kerületi Ügyészségen belül Soňa Juríčková ügyésznő beleegyezése szükséges. Ő egyelőre nem válaszolt a SME vonatkozó kérdésére, az Országos Rendőrkapitányság szintén nem. Daniel Lipšic, a Speciális Ügyészség vezetője, ő is csak annyit közölt, hogy ez egy élő vizsgálat, és ezt megelőzően csak néhány nappal indult a korrupciót érintő nyomozás.

Azt tehát nem tudni, hogy az eddigi szálak Robert Kaliňák volt belügyminiszterhez vezetnek-e, mindenesetre ő maga meglehetősen élesen reagált Hamran kijelentésére, aki azt mondta, nagyon érzékenyen érinti ez az ügy, amit nemzetközi blamázsként kezelnek.

"Hamran úr mindig is csupa ostobaságot hordott össze, ez pedig az eddigi legnagyobb" - mondta Kaliňák.

Az emberrablás megrontotta a német-vietnami kapcsolatokat, Denisa Saková, Kaliňák utódja, aki ma a Hlas-SD-ben politizál, viszont akkoriban azt nyilatkozta, hogy ez Vietnam baja.

Az emberrablók sofőrjeként vizsgált Le Anh Tu-val folytatott eljárás során szóba került, hogy Berlinből Prágába, majd onnan még autóval Brünnbe szállították Trinh Xuan Thanhot, ahol eltöltöttek egy éjszakát. Ezután folytatták az útjukat Pozsonyba, ahol a Bôrik nevű kormányhotelban egy vietnami-szlovák gazdasági találkozó zajlott Robert Kaliňák részvételével. Ami ismert, hogy ezt a vietnamiak kezdeményezték és nagyon hirtelen szervezték meg, a másik különös kérdés, hogy ezen miért a szlovák belügyminiszter vett részt. A németországi tárgyaláson az ügyet vizsgáló nyomozó pedig azt állította, hogy ezt a találkozót a vietnami delegáció kimondottan az emberrablás sikere érdekében szervezte meg.

A találkozó után a kormány kölcsönadta különgépét a vietnami belbiztonsági miniszter, To Lam által vezetett delegációnak, és ezzel a géppel repültek Moszkvába. Az is ismert, hogy a lengyel légvédelmi hatóságokkal azt tudatták a légtérhasználat engedélyezése kapcsán, hogy a kormánygépen tartózkodik Kaliňák is, miközben ez nem volt igaz

(SME)