Szakértők szerint az oltóanyagok mindegyike biztos védelmet jelent a betegség súlyos lefolyása ellen

Az engedélyezett oltóanyagok mindegyike védelmet jelent a koronavírus okozta betegség súlyos lefolyása ellen- jelentette ki Ursula Wiedermann-Schmidt, a Nemzeti Oltási Tanács tudományos elnöke, az Ausztria olt nevet viselő kampány szószólója szerdán újságírók előtt

Fotó: TASR

A kezdeményezés neves orvosprofesszorok és járványügyi szakemberek részvételével indult még januárban az Osztrák Vöröskereszt szervezésében és a kormány támogatásával. A kampány célja egyfelől, hogy hiteles szakemberek segítségével növeljék a lakosság ismereteit és bizalmát a különböző, már engedélyezett - és a jövőben engedélyezésre váró - oltóanyagokról, másfelől, de éppen ezzel összefüggésben, hogy fokozzák az oltási hajlandóságot.

Legfrissebb felmérésükből éppen az derül ki, hogy a 2020. decemberi adatokhoz képest jelentősen nőtt azok száma, akik készek beoltatni magukat, és ezzel együtt felére csökkent a megrögzött oltás-ellenesek száma. A szkeptikusok köre is szűkült, így éppen az ő meggyőzésük, és hiteles információkhoz való juttatásuk a kampány egyik legfőbb célja.

Az Ausztriában jelenleg elérhető oltóanyagokról - Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca - szólva az elnökasszony hangsúlyozta, egytől-egyig bevizsgáltak, biztonságosak és hatásosak. Sajnálatát fejezte ki, hogy egyesek azzal keltenek bizonytalanságot, hogy tudománytalan álhírekbe kapaszkodva "összehasonlító elemzéseket" tesznek közzé az interneten az egyik vagy másik vakcina ellen, illetve mellett.

Kiemelte: "Mindegyik oltóanyag azt tudja, amit akarunk. Vagyis, hogy amennyiben valaki mégiscsak megkapná a fertőzést, semmiképp sem kerülne olyan súlyos állapotba, hogy intenzív kezelésre szoruljon." Az elnökasszony hozzátette, a legújabb tapasztalatok azt is bizonyítják, hogy a védőoltás a fertőzőképességet is csökkenti. Mindenkinek azt tanácsolja, hogy teljes bizalommal oltassa be magát az éppen adott vakcinával, ahelyett, hogy esetlegesen hónapokat várna egy másik, általa preferált oltóanyagra. "Csak így érhetjük el, hogy mielőbb eljussunk a társadalom megfelelő mértékű átoltottságához." - jelentette ki Ursula Wiedermann-Schmidt.

Eközben Rudolf Anschober egészségügyi miniszter szerdai sajtótájékoztatóján bemutatta az elektronikus oltási bizonyítványhoz kapcsolódó fejlesztéseket, többek között a mindenki számára elérhető weboldalt, ahol nyomon követhető az eddig beoltottak száma, területi és nemek szerinti eloszlása, valamint a különböző oltóanyagok ismertetésén túlmenően azok szállítási időpontjai és mennyisége is. Elmondta, az elektronikus oltási bizonyítvány egyfelől megkönnyíti majd az utazásokat, illetve a kulturális és sportrendezvényeken való részvételt, másfelől - mivel digitális formában érhető el mindenki számára - nem jár azzal a veszéllyel, hogy elveszítjük.

Az oltási tervről szólva a tárcavezető bizakodóan nyilatkozott, és elmondta, a hétvégén átlépi a 400 ezret a beoltottak száma, és a 150 ezret azon emberek száma, akik már a második adagot is megkapták. Üdvözölte az oltási hajlandóság növekedését, és kijelentette, hogy húsvétig 2 millió ember - az idősek és a kiemelt kockázati csoportba tartozók - immunizálását tervezik.

Ausztriában az elmúlt 24 órában 1731 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 430 870 pozitív esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel kórházban ápoltak száma 1431, az intenzív kezelésre szorulók 262-en vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 32-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 8170 -re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 408 426.



(MTI)