Szakközépiskolások diadala a Gloria Victis történelmi vetélkedőn

Október 21-23. között került megrendezésre a már évtizedes hagyományokra visszatekintő Gloria Victis elnevezésű ifjúsági találkozóval egybekötött többfordulós vetélkedő, melybe a Kárpát-medence magyar középiskolái nevezhettek be. Az évente más-más témakört felölelő verseny idén II. Rákóczi Ferenc és kora köré összpontosult, a nagyságos fejedelem erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulójának tiszteletére.

A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 Szakközépiskolából egy csapat, név szerint Bereznai István, Dömény Béla és Sidó Barnabás vállalkozott a kihívásra. A versenybe egy tesztsor kitöltésével neveztek be, amelyet még tavasszal kellett visszaküldeni. A pozitív elbírálást követően végül 60 csapat kapott meghívást a középdöntőbe, köztük a miénk is. A második fordulóban egyre igényesebb kérdésekkel és feladatokkal találkoztak a versenyzők. A középdöntő nehézségi fokát jelzi az is, hogy csak a legjobb 10 csapat kerülhetett be a döntőbe.

Diákjainknak ez a próba csak fokozta a felkészülést, az egyre komolyabb feladatok sem tántorították el őket attól, hogy elérjék céljukat. A sok tanulás meghozta gyümölcsét, kiharcolták a részvétel jogát a szóbeli döntőben, ahol a neves szakemberekből álló zsűri előtt kellett bizonyítaniuk. A bizottság elnöke id. Dr. Lomnici Zoltán volt.

A hagyományosnak mondható képfelismerés és forráselemzés mellett a kreatív feladatok sem hiányozhattak, mint a személyfelismerés vagy a vita. Az összesített pontszámok alapján a tanulóink a dobogó harmadik fokára állhattak fel, maguk mögé utasítva számos híres gimnáziumot. A csapat lelke Bereznai István negyedikes tanuló volt, aki szorgalmát, rátermettségét és a történelem iránti elkötelezettségét számos nemzetközi díjjal már eddig is bizonyította, ám az elért eredményhez Barnabás és Béla is hozzájárult.

Az értékes díjakat Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke és Csáky Csongor jelenlegi elnök adta át. A tárgyi jutalmak mellett meglepetés is érte az első három helyezett csapat diákjait - egy isztambuli és rodostói tematikus tanulmányi kiránduláson vesznek részt.

Duborszky Attila történelemtanár/felkészítő tanár