Szalkától pár kilométerre mászkál egy medve, amelyik ha nagyon akarna, simán átevickél az Ipolyon is

Május elsején érkezett a hír az Ipoly folyó túloldaláról, hogy a Börzsönyben, pontosabban Diósjenőnél medvenyomra bukkantak. Azóta a mackó közelebb húzódott a határfolyóhoz, és pár napja Nagybörzsöny közelében találtak hasonló nyomokat, mindössze 12 kilométerre Szalkától.

Facebook (trailrun.hu)

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság megerősítette a feltételezést, hogy medve jár a vidéken, a Trailrun.hu Facebook-oldalán pedig május 9-én posztoltak hasonló fotókat. Mivel medvék párzási időszaka zajlik (ami áprilistól júliusig tart), ilyenkor a hím medvék heteken keresztül járnak a nőstények nyomában, és sokkal aktívabbak napközben.

Egy a régióban otthonosan mozgó, magát megnevezni nem kívánó szakértő portálunknak elmondta, egy természetvédelmi őrtől értesült arról, hogy a mindenevő ragadozó egyik példánya a Börzsönyben ólálkodik.

Emberünk megjegyezte, a medvének nem okoz gondot néhány tíz kilométert megtenni egy nap alatt, ezért a hegységen belül bárhol felbukkanhat. Szerinte különösebben nem kell félni tőlük, ha az ember összefutna velük egy kirándulás alkalmával, akkor hasonlóan kell eljárni, mint a vaddisznóval való találkozáskor. Mindenestere el kell kerülni a hirtelen mozdulatot, és nem szabad olyan helyzetet előidézni, hogy a maci úgy érezze, sarokba van szorítva.

Annak az esélye hogy emberre támad, egészen kicsi. "Ha összefutnék vele, csendben maradnék, várnék egy keveset, hátha valamerre elindulna, de ha észrevenne is, megpróbálnék szépen arrébb állni, kerülve minden hirtelen mozdulatot" - jegyezte meg a Börzsöny-specialista. A medve védett állat, a természetvédelem foglalkozik a megjelenésével, és ha sikerül a nyomára bukkanniuk, akár nyakörvet is tehetnek rá, hogy figyelhessék a mozgását. Mivel az Ipoly folyó nem túl mély, "ha kedve szottyan, átkel rajta", de az is lehet, hogy sarkon fordul és északi irányban elhagyja Magyarországot - foglalta össze a nagy termetű ragadozó mozgásának lehetőségeit a portálunknak nyilatkozó szakértő.

(para/sp)