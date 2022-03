Szalma lángolt Nagyabonyban, egy fészer pedig Királyfiakarcsán

Szerdára virradó éjjel Királyfiakarcsára, délben pedig Nagyabonyba riasztották a dunaszerdahelyi tűzoltókat - tudtuk meg Lena Košťálová kerületi tűzoltószóvivőtől.

Tűzoltósági felvételek - További fotókért kattints!

Királyfiakarcsán az egykori szövetkezet területén egy fészerben keletkezett tűz. Amikor a tűzoltók a helyszínre értek, kiderült, hogy a fészerben valamilyen bútorok voltak, azok égtek, közben a lángok pedig már átterjedtek az épület melletti száraz növényzetre is.

Két magas nyomású vezetékkel kezdték meg az oltást, közben az épület tetőszerkezetét is lebontották. Mikor végeztek, hőkamerával vizsgálták át az épületet, rejtett tűzfészkeket keresve. A tüzet gondatlanság okozta, a lángok mintegy 1500 eurós közvetlen kárt okoztak, a megmentett vagon értéke viszont 5 ezer euró.

Délben aztán Nagyabonyba szálltak ki a tűzoltók, ahol egy ház kertjében tárolt szalmát, valamint fát lepték el a lángok. A hivatásos tűzoltókon kívül itt a dióspatonyi önkéntesek is részt vettek az oltásban. Az ott lévő szerszámokkal a szalmát szétgereblyézték és a tűzifát is szétterítették annak érdekében, hogy mielőbb megfékezzék a tüzet, amit itt is gondatlanság okozott. A közvetlen anyagi kár 500 euróra rúgott.

(parameter)