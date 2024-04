A számítógépes játékokhoz gamer monitort érdemes használni!

A számítógépes játékok nagyon népszerűek nem csupán a gyerekek és a fiatalok körében, hanem még a felnőttek is szívesen játszanak kedvenc programjukkal. A gamerek élvezik a digitális világot, általában virtuális közösségekben játszanak, kapcsolatban vannak más gamerekkel, de vannak köztük profi e-sportolók is. Annak érdekében, hogy ezek a játékprogramok gond nélkül fussanak, megfelelő technikai környezetre van szükség, többek között gamer monitorra.

Hogyan lehetsz eredményes a virtuális világban?

Mivel ezekben a játékokban rendkívül fontos a gyorsaság és a villámgyors reakció, ezért a BBMARKET gamer monitorjai között érdemes keresgélni. Nem elég ugyanis az emberi faktor, a technikai eszközöknek is professzionálisnak kell lennie. A számítógép tekintetében figyelni kell arra, hogy erős grafikai kártya legyen benne, és gyors processzorral rendelkezzen, valamint a memóriája is megfelelő legyen, de szükség van még speciális gamer egérre, billentyűzetre, fejhallgatóra, mikrofonra, webkamerára, valamint kényelmes székre és asztalra.

A körülmények egyáltalán nem mellékesek!

A fenti eszközök azért szükségesek, mert ezek úgy vannak kialakítva, hogy nem csupán a játékélményt javítják, de általuk eredményesebb is lehetsz. A gamer fejhallgató zajszűrővel rendelkezik, valamint kiváló hangminőséget és térhatású hangélményt biztosít, a billentyűzet és az egér pedig kényelmes és gyors. A gamer szék a hosszabb játékok alatt is kíméli a gerincet, az asztal pedig ideális magasságú. A tökéletes gamer hangulathoz szerezz be RGB LED világítást is!

Mi a gamer monitorok specialitása?

A gamer monitorok erőssége a frissítési ráta, ez ugyanis lehetővé teszi azt, hogy a látott kép mindig a legaktuálisabb legyen, ez ebben az esetben minimum 144 Hz. A válaszidő sem mellékes, hiszen hosszabb válaszidő esetében a kép elmosódottá válik. A monitor felbontása minél nagyobb, a kép annál élesebb lesz. Így legalább Full HD vagy Quad HD felbontást vásárolj, de a legjobb, ha a 4K-t választod.

Milyen plusz tényezőkre érdemes még odafigyelni?

Mivel gamerként hosszú órákat fogsz a képernyő előtt tölteni, ezért célszerű arra is figyelni, hogy a monitor tükröződésmentes legyen, és rendelkezzen villogásmentes technológiával. Ezen kívül legyen alacsony a kékfény-kibocsátása és elmosódásmentes technológiával is rendelkezzen. Ezek a plusz funkciók a szemedet fogják kímélni, így egy hosszabb játék sem fogja megerőltetni a szemeket, a játékélmény pedig így maximális lehet.

Gamerként szerezd be a legjobbat!

A legjobb nem feltétlenül azt jelenti, hogy a legdrágább! Sőt, egy kis odafigyeléssel kedvező ártartományban is találhatsz ideális eszközöket, akár monitort, akár más perifériát. Ami fontos, hogy a fenti szempontokat mindig vedd figyelembe a választásnál, és csak olyan monitort vásárolj, ami ezeket a paramétereket kivétel nélkül biztosítja számodra.

A számítógépes játékok szórakoztatóak, közösségi élményt nyújtanak, versenyre sarkallnak, ezért vásárolj profi eszközöket, és légy te a legjobb!



(PR-cikk)