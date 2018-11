„Számomra többé nem létezik a Spartak” – távozik a Spartak Trnava tulajdonosa, edzője és sportigazgatója

Radoslav Látal, a Spartak Trnava edzője hétfőn bejelentette, hogy az őszi idényt követően távozik a csapat vezetőedzői posztjából. Mellette a klub tulajdonosa és sportigazgatója is bejelentette távozását.

Radoslav Látal még az elkövetkező két bajnokin és két Európa Liga-mérkőzésen marad a kispadon, de ezt követően távozik a klubtól.

A cseh edző az idény elején érkezett a bajnoki címvédőhöz. Irányítása alatt a csapat ugyan bejutott az Európa Liga csoportkörébe, a bajnokságban azonban gyenge teljesítményt mutatnak. Látal a hétvégi bajnoki fordulót követően döntött a távozás mellett: a Spartak sokáig 2:1-re vezetett a nyitraiak ellen, de a vendégek a hosszabbításban két gólt is rúgtak, ezzel 2:3-ra fordították az eredményt.

„Igyekezni fogunk, hogy az utolsó négy mérkőzésen a lehető legjobb eredményeket érjük el. A csapat profi labdarúgókból áll, tudják, hogy ebben a helyzetben is a jövőjükért játszanak” – nyilatkozta az edző.

Látal mellett a csapat sportigazgatója, Pavel Hoftych is távozik pozíciójából. Hoftych 2016 óta volt funkciójában, Látalt is ő hozta a csapathoz. A vezetőedző elárulta, hogy döntésében nagy szerepet játszott Hoftych lemondása is.

Hétfőn este a klub tulajdonosa, Vladimír Poór is bejelentette, hogy ő is távozik a csapattól.

„Kiadtam az utasítást, hogy zárjanak el minden pénzügyi forrást, ami a csapatot érinti. Ami a focit illeti, számomra a Spartak többé nem létezik”

– jelentette ki a klubtulajdonos.

Poór 25 éven keresztül volt a csapatnál különféle pozíciókban.

„Ma megtudtam, hogy az edző és a sportigazgató a távozás mellett döntött. Most már én is elmondhatom, hogy már nem akarom azt hallgatni, amit a múltban megéltünk. Hoftych edzősködése alatt a bajnoki címért harcoltunk, de alulmaradtunk a zsolnaiakkal szemben. Nem sok hiányzott, hogy bekerüljünk az Európa Liga playoff-körébe. A következő szezonban azt skandálták, hogy Hoftych takarodj! Ezt követően jött Jarábek edző, akivel ugyanezt éltük meg. Előbb a kezeiken hordozták, 8-10 mérkőzéses győzelmi szériát produkáltunk, majd megint jött: Jarábek takarodj! Ezt már nem akarom többször megélni”

– áll Poór hivatalos közleményében.

Vladimír Poór állítólag Csehország felé veszi az irányít, ahol várhatóan a Bohemians csapatát fogja támogatni.

