„Számunkra nagyon fontos, hogy az EU magjához tartozunk” – Ódor részt vett az EKB megalakulásának 25. évfordulóján tartott rendezvényeken

Ódor Lajos kormányfő szerdán részt vett az Európai Központi Bank (EKB) megalakulásának 25. évfordulóján tartott rendezvényeken a németországi Frankfurtban – tájékoztatta a TASR-t a kormányhivatal sajtóosztálya.

Fotó: TASR

A fő téma az EKB 25 éve és az euró 25 évvel ezelőtti bevezetése volt, a közös fizetőeszköz azóta a pénzügyi stabilitás, az európai integráció és az európai egység jelképévé vált.

„Számunkra nagyon fontos, hogy az EU magjához tartozunk, hogy része vagyunk az eurózónának, és annak is nagyon örülök, hogy a szlovákiai lakosság döntő többsége támogatja ezt a projektet. Ez a stabilitást jelenti számunkra; azt, hogy nem kell a hirtelen ingadozásoktól, árfolyamváltozásoktól tartanunk, és hogy az egész eurózónában ugyanazzal a pénzzel fizethetünk” – jelentette ki Ódor.

„Annak is nagyon örülök, hogy valamikor, még az előző életemben, részese lehettem ennek a projektnek, amikor 2003-ban az eurózónába való belépést terveztük meg. Akkor nem hittem volna, hogy néhány évvel később itt fogom ünnepelni az EKB 25 évét. Persze ez az út sem volt teljesen sima, természetesen az eurózónának is megvannak a saját gondjai, de örülök, hogy sem a szlovákiai cégek, sem a lakosság nem értékeli rossz lépésként az euró bevezetését. Ellenkezőleg, támogatják integrálódásunkat az Európai Unió szívébe - hogy továbbra is ugyanezzel a pénzzel fizessünk, a közös európai fizetőeszközt használjuk" - tette hozzá a kormányfő.

Ódor Lajos Frankfurtban megbeszélést folytatott Christine Lagarde-dal, az Európai Központi Bank elnökével, Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, és Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével. Olaf Scholz német kancellárral a két ország együttműködéséről egyeztetett.



(TASR)