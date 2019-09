Szapora volt az Összefogás, már a belügy foglalkozhat a bejegyzésükkel. Lehet, hogy Csáky és Nagy József egy listán indul?

Az augusztus végén beharangozott Összefogás mozgalomnak sikerült három hét alatt összegyűjtenie mintegy 18 ezer aláírást, ami bőven elegendő ahhoz, hogy a tömörülést bejegyeztethessék a minisztériumban. Így most már az a kérdés, hogy mennyire tudatosítja az MKP, hogy a nyitott listájánál van egyszerűbb megoldás is.

Ma délelőtt a mozgalom képviselői felkerekedtek és leadták a támogatói íveket a belügyi tárcánál. Közéjük tartozik Nagy József is, a Híd pártnak hátat fordító korábbi európai parlamenti képviselő, aki a portálunknak elmondta, a szaktárcának legfeljebb 30 napja van arra, hogy a mozgalom bejegyzése megtörténjen.

A politikus nem foglalkozik azzal, melyik létező "nagy" pártunk ismert arca csatlakozik még ehhez a politikai projekthez, de azt érzékeli, hogy az MKP oldaláról érezni valamiféle affinitást. "Csak vegyük azt, hogy a támogató aláírások felét az MKP tagjai gyűjtötték össze." - jegyezte meg a korábban miniszteri pozíciót is betöltő Nagy. Hozzátette, most a programalkotásra összpontosítanak, aminek kapcsán "nem kell különleges áttörést várni, hiszen a Híd és az MKP tézisei hasonlóak az iskolaügy, a kultúra, a nyelvahsználat, az önkormányzatiság és a régiófejlesztés témakörében. Ami különbség, az az, hogy mi megegyezést szeretnénk, nem azt keressük, miért nem lehet megegyezni."

Nagy azt is közölte, hogy csütörtökön belevágnak egy kétfordulós egyeztetésbe az MKP-val, ahol azt is tisztázható, hogyan lehetne úgy együttműködni, hogy a parlamenten kívüli párt ne indítson külön listát. Ez a felállás azonban kínálja a kérdést, hogy

elképzelhető-e egy olyan jelöltlista, ahol Csáky és Nagy is együtt szerepel. "Nehezen, de elképzelhető." - nyilatkozta a politikus. Kicsi a közösségünk, szinte mindenkivel kapcsolatban, élből vagy 10 sérelmet fel lehet sorakoztatni, így viszont A-ból nem jutunk a B-be. Az, hogy tavaly novemberben egyedüli magyarként Csáky nem szavazta meg Nagy kisebbségi dokumentumát, "politikai megfontolásból tette és ezen nem múlhat a közös képviselet.

A mozgalomnak be kell vonzania a szélsőségeseken kívül a liberális és a konzervatív, nemzeti érzelműeket is, hogy meglegyen a 150 ezer szavazat."

Hogy ki lesz az Összefogás listavezetője a fél éven belül esedékes parlamenti választásokon, szerinte "ez a kérdés még arrébb van. Itt most az a kérdés, hogy mennyire tudatosítja az MKP, hogy a nyitott listájánál egyszerűbb az Összefogás. A választónak szüksége van egy új platformra, hogy az a 2-3 százaléknyi szavazó, amelyik se a Hídra, sem pedig az MKP-ra nem szavazna, az ne menjen el a szlovák pártok irányába, amelyek nem képviselik a specifikus kisebbségi igényeinket. Az Összefogás bevonzhatja a fiatalabb választókat is, a 18-32 év közöttieket, hiszen az aktivizálódásukat már az aláírásgyűjtéskor is tapasztaltuk. Most mozgósítani kell azokat, akik még és akik már nem járnak szavazni, azaz az elfordultakat is." - véli Nagy József.

(sp)