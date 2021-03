Szar a webed (is), állam bácsi, pedig kifizettük!

Bármennyire is fentem a fogam a kormányválság „megoldására”, az szót sem érdemel. Főleg, hogy maga a kormányválság sem egy normális kormányválság, mert ebben az országban még egy rendesen működő, azaz normális működésképtelenséget okozó kormányválságot sem tud összehozni a kormány. Amely ugyan nem működik, de azért egész jól elvan magának ebben az állapotában, mi pedig lenyeljük ezt neki. Horgostól, orsóstól.

Viszont a nem működés más eklatáns példáival sikerült találkoznom az elmúlt napok során. Nem csak nekem, minimum kettővel szinte mindenkinek.

Történt, hogy a kormány központi oldalán kellett egy kérvényt benyújtanom, majd villanyosan aláfirkantanom. A kérvény tartalmi részét adatvédelmi okokból nem kommentálnám, de maga a webfelület, majd pedig az aláírás folyamata/módszere… Hát izé… Ahol az elkezdett, de be nem fejezett, tehát elmentett, majd másnap újranyitott dokumentumban nem lehet adott oldalra ugrani, csak végiglapozni az egészet, vagy ahol az egyszerű ctrl home, ctrl end parancs sem működik, tehát görcsöt kap az ujjad az egér görgetőjén, mire leérsz a lap aljára… És még sorolhatnám, mi mindent nem hisz el az oldal a leggyakoribb oprendszerhez szokott sima PC-felhasználó megszokott billentyűparancsaiból.

Nemigen nevezném profi megoldásnak az ilyet – pedig tényleg nem vagyok szakember. A grafika, ami tkp. nincs, annyira már nem is tud a végén zavarni. Az aláíráshoz pedig hiába van az utóbbi 30 perben telepítve és frissítve az összes segédszoftvered, nem úszod meg, hogy telefonos segítséget ne kérj. S közben ne kelljen egyet-egyet újratelepíteni külön-külön csak azért, mert a praktikus, mindent tartalmazó csomagból telepítés (állítólag) gyakran nem ér fabatkát sem. Azt meg, hogy egyébként ez az elvileg központi és mindent tudó web milyen egyéb, a napi használat „praktikumából” fakadó gyönyöröket nyújt, most nem cincálom, mert elvenném az olvasók életkedvét.

Amely olvasók lakosok is, tehát mostanában jól megnépszámlálják magukat. Na, mondom, miután a FB népétől megkaptam a jobbnál jobb és szánalmasnál szánalmasabb tippeket, miként lehet állítólag többször is kitölteni az ívet, hogy minél többen legyünk valakik, akik minden kérdőívtől és kérdezőgéptől okosabbak, s akik ázsióját majd az növeli a jövőben, hogy mekkora hazugságokkal tudtuk magunkat klónozni, mondom magamnak, Zorán, ülj le, töltsd ki végre. Csak egyszer töltöttem, valós adatokkal. Hát izé… arra emlékeztetett az egész, amikor múlt héten 3 egyetemistának a webre rögtönzött, a szakdolgozatukhoz adatokat gyűjtő kérdőívét töltöttem ki…

A legfelháborítóbban szar, már elnézést, de erre csak vulgárisabb kifejezések vannak, a szar a legszebb, szóval a legszarabb az oltásregisztráció webfelülete. Adatokat nem jegyez meg, mindent tölts ki ismételten, ha egy regisztráció nem sikerül, lassú, vacak a háttérkapacitása. Nem képes helyetted keresni és nincs notifikációs lehetősége.

Állítólag majd lesz, de erre addig is ajándékba „egy nem állami személy” fejlesztett hobbiból egy másik applikációt, mert nem akarta, hogy az országban növekedjék az infarktusban és agyvérzésben elhunytak száma. Az meg, minő csoda, ingyér is működik… Míg az államiban, ha a regisztráció pillanatában még nem 70 éves a regisztrálandó személy, mindegy, hogy a regisztrálandó időpontban már az lesz, ezt a robot nem regisztrálja be, mert nem képes ezt felfogni. Hiszen aki programozta, nem gondolt azokra, akiknek a szülinapja ebben az időpontban van. Amikor pedig végre napokig idegeskedve 70 éves lett az szóban forgó személy, túl öreg volt a 70 alattiakhoz - akkor éppen már csak a 70 alattiakat lehetett regisztrálni. Megint kimaradt. Mire ismét lehetőséget kapott és végre sikeresen regisztrálta a türelmes rokon egy 70 km-re lévő oltóközpontba (miközben a körzeti orvosa 2 házzal odébb rendel), az illető gyakorlatilag porig lett alázva. Azért, kedves lemondatott miniszter úr és kedvetlen, de le nem mondatott kormány (és előző kormányok is!), mert neki az életéről lehet szó! Nem egy adminisztratív feladatról, hanem arról, hogy egész, végigdolgozott életében fizette a járulékokat, most pedig segítségre szorulva közelharcot kell vívnia azért, ami megilleti! Nincs egyedül!

Rettentően megalázó, hogy emiatt a dilettantizmus miatt az embereknek gyakorlatilag versenyezni kell a nekik járó egészségügyi ellátásért. Mi ezt a szolgáltatást kifizettük az adónkból. Rohadt sok pénzből, milliárdokból „fejlesztették” ezeket a rendszereket, mégis ismételten szembesül az állampolgár azzal, hogy az állami webek vagy nem működnek, vagy lefagynak, vagy akármilyen fölösleges és elavult periféria kell még hozzájuk (lásd pl. usb-kábeles kártyaolvasó – „észmegáll” kategória) vagy egyszerűen, csak aluldimenzionáltak a szerverei…

Javaslatom - azon kívül, hogy a felelősek szégyenükben bújjanak el jó mélyre – a következő: Tessék, kérem, világosan megadni a programigényeket és illedelmesen megkérni vagy megversenyeztetni, majd pedig megfizetni a szakembereket. Elcsábítani őket a versenyszférából.

Addig pedig csak még illedelmesebben megkérni, példának okáért a széles e határban híresen ügyes füleki gimnazista diákokat, akik házi feladatként, teszem azt, jövő hétfőre írnak 3-4 működő, felhasználóbarát, átlátható, gyors és a szemnek is tetszetős szoftvert, hogy kisegítsék e tolvaj állam rászoruló polgárait.