A szatyorhordozó Pelle komcsi főnöke és mélynemzeti partnere témáit lopja - miért?

Peter Pellegrini államfőjelölt - amikor belépett Fico kormányába - nyilvánvalóan rezignált arra a nehezen elérhető célra, hogy modern, nyugati baloldalt hozzon létre Szlovákiában. Viszont eddig legalább haladó, nyugati szocdemnek akart látszani. Most már nem akar. De minek is tenné...

Illusztráció - facebook.com/zomriofficial

Politikusként beleszól az általa apolitikusnak akart sport életébe egy politikai témát erőltetve. Jelesül, hogy a Szlovák Jégkorongszövetség a világbajnokságon igenis vesse be az orosz KHL-ben játszó - emiatt nemes egyszerűséggel kiutált - szlovák játékosokat. Ez egy világméretű szégyenfolt lenne a szlovák sporton és az országon is, mivel az orosz KHL nem simán sport, hanem egy gyilkos rendszer propagandagépezete, melynek az ott játszó szlovákok igenis részei, csupán jó, nagyon jó pénzért hazudják a semlegességet. De túl ezen: miként jön egy politikus ahhoz, hogy a szakmának dirigáljon?! Ja, amiként pl. a kultuszminiszter is saját hatáskörben akar dirigálni (és cenzúrázni) a kultúra finanszírozása terén... Ez a mostani kormány államosító nemzeti sportja...

Csakhogy eddig az oroszok alfelének, valamint a hazai Putyinrajongók valagának fényesre kényeztetése a komcsi Fico and co. és a nemzeti megfontolásból oroszbarát (szláv kölcsönösség stb. ...) Danko and co. munkaköri leírásába tartozott. Pelle próbálta játszani köztük a mérsékelt européert. Most meg lopja a témáikat.

A miértre adódik válasz: balos kihívója az elnökválasztáson nincs. A nyugatorientált, jobbközépre álló (viszonyaink között már-már liberálisnak számító) Korčok, legnagyobb riválisa szavazótáborából bizonyára lehetetlen választókat átcsábítania. Így aztán arra a pár százalékocskára kell hajtania, amivel megverheti Korčokot, ha elcseni a szélsőséges, leginkább nemzeti szélsőséges jelöltektől (Harabin, Danko, Kotleba, Náhlik, Forró) a nyugatellenes, ruszofil és összeesküvés-elméleteket valló polgárok voksait.

Nem kérdés, lehajol értük, lemegy kutyába. Már lement.

És képes lesz fokozni ezt a szánalmas és szégyenteljes viselkedést, hiszen a KDH rafinált üzletemberként nem állított saját jelöltet, abból még kinézhet valami nemzeti-konzervatív-vallásbiznisz. Lesz tehát folytatás.