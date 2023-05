Szaúdi űrutasok indultak a Nemzetközi Űrállomásra magánszervezésben - első arab nő az űrben (FOTÓ)

A SpaceX Falcon 9 rakétával fellőtt Dragon űrkapszula az Axiom alkalmazásában álló nyugalmazott NASA-űrhajós, Peggy Whitson parancsnoksága alatt indult el a floridai Kennedy Űrközpontból. Whitson pályafutása során minden más amerikainál több időt - 665 napot - töltött az űrben. A pilóta feladatait John Shoffner amerikai üzletember, egy autóversenyző csapat tulajdonosa látta el. A szaúdi kormány pénzének köszönhetően indult útnak Barnavi, valamint Ali al-Karni, a szaúdi királyi légierő vadászpilótája.

Welcome aboard the station #Ax2! The four @Axiom_Space private astronauts entered the orbital outpost after opening the @SpaceX Dragon crew ship hatch at 11am ET today. https://t.co/RlZjpuzKHI