Százezrek kerülnek rosszabb helyzetbe Magyarországon, mert Orbánék ripsz-ropsz beintettek a kisvállalkozóknak

Kedden este megindult a villamosforgalom a budapesti Margit hídon, miután a rendőrök leterelték a kisadózó vállalkozók tételes adójának (kata) módosítása ellen tiltakozókat a sínekről. Dióhéjban annyi történt, hogy ma délután megszavazta a magyar országgyűlés fideszes többsége az új kata-törvényt, melynek értelmében a jövőben csak magánszemélyeketől lehet bevétele annak, aki katázik. Emiatt meg néhány százezer kisvállalkozó kénytelen lesz többet fizetni az államnak.

Fotó: MTI

A magyar kormány nevében hétfőn nyújtották be a parlamentnek a kisadózás új szabályairól szóló törvénytervezetet, és azt még kedden el is fogadhatják a képviselők. Az új szabályozás olyan módosításokat tartalmaz, amelyek azt is jelenthetik, hogy a jelenleg nagyjából 450 ezer katás adózó jelentős része szeptember után másik adózási megoldás után kell nézzen, mivel a kata a jövőben csak magánszemélyek számára szolgáltató vagy terméket értékesítő főállású egyéni vállalkozók számára lesz elérhető.

Az eddig megjelent elemzések szerint az új törvény gyakorlatilag a katázás végét jelenti, hiszen teljesen életszerűtlen elvárás, hogy egy kisvállalkozást vivő egyéni vállalkozónak se lehessenek időnként céges ügyfelei. Ráadásul a törvény rendkívül rövid időt ad csak az átállásra, szeptember elsejétől hatályba is lép.

A parlamenti vitával párhuzamosan Budapest több helyszínén tüntetések is zajlottak, ahol a törvénymódosítás miatt több érintett szektor – kreatív ipari szakemberek, fodrászok, filmesek, ételfutárok – képviselői is megjelentek. A 444 szerint az asztalos, a villanyszerelő, a tréner, a coach, a marketinges, a takarító, a pénzügyi tanácsadó, orvosok, segítő szakmában dolgozók és számos egyéb szakma képviselőinek az élete most majd megváltozik.

A katás vállalkozó közül alig 100 ezren lehetnek, akik csak a lakosságnak szolgáltatnak. A többiek pedig, ha cégeknek is dolgoznak, nem választhatják a kisadózók tételes adóját, és ősztől több közterhet kell fizetniük.

A kata 2013-ban került bevezetésre az eva alternatívájaként, teljesen új szemléletet képviselve a magyar adózásban. Az elv, miszerint havi fix adó megfizetése után bizonyos árbevételig a vállalkozó azt csinál, amit akar, csábító volt. Az ember maga tudta intézni az ügyeit, értette mi történik, nem voltak meglepetések, egyszóval kiszámítható volt. Az adónem az évek alatt egyre nagyobb népszerűségnek örvendett, a módosítások is kedvezőek voltak.

Azt sejteni lehetett, hogy az áprilisi választások előtti durva kiköltekezést - a választási osztogatást - kényszerű kiigazító lépések követik. Ahogy a Portfolio írja, a magyar állam a 2010-es évek második felében már visszacsúszott a fiskális alkoholizmusba, az elvonóra pedig csak a 2022-es választások után vonult be. Hogy ez mive járhat, azzal most éppen a katások szembesültek.

(444/MTI/Portfolio)