Száznál is több a halott a bejrúti robbanásban, további áldozatokat keresnek az épületek romjai alatt

A hatalmas erejű detonációban több mint négyezren sérültek meg. Köztük van az ENSZ 48 alkalmazottja és 27 családtagjuk - közölte Farhan Haq, az ENSZ-főtitkár szóvivője.

George Kettaneh, a helyi vöröskereszt vezetője szerint a szervezet próbálja elhelyezni a halottasházakban az áldozatok holttestét, a kórházak már megteltek sérültekkel.

Bejrútot katasztrófa sújtotta várossá nyilvánították, és gyásznapot hirdettek.

Hírügynökségek szerint a tizenöt éves libanoni polgárháború idején se történt ilyen erejű robbanás a libanoni fővárosban. Erejére utal, hogy még a Bejrúttól 200 kilométernyire lévő Cipruson is lehetett érezni.

A detonáció következtében több bejrúti városnegyedben keletkeztek károk, a lökéshullámban épületek és gépkocsik tucatjai semmisültek meg, egyes házaknak csak a homlokzata omlott le. A Sky News Arabia híradása szerint tizennégy órával a robbanás után sok helyütt még mindig nem sikerült eloltani a tüzet. Továbbra is füst gomolyog a bejrúti kikötő felett, épülettörmelék töltötte meg a környékbeli utcákat, mindenütt kiégett gépkocsik láthatók.

A libanoni hadsereg lezárta a környéket és a katasztrófa helyszínéhez vezető utakat.

The #BeirutBlast was so huge that it literally carved out a part of the land.



Aerial view @akhbar pic.twitter.com/sFzbybVKFq