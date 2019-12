Szebbnél szebb karácsonyi képeslapok születtek a Dan-Slovakia Agrar rajzversenyén

Immár negyedik éve rendezi meg a Dan-Slovakia Agrar, a.s. a „DSA karácsonyi képeslapja” nevezetű rajzversenyt. A rajzversenybe az idén 13 iskola kapcsolódott be. A gyerekek csodálatos képeslapokat készítettek. Az ünnepélyes díjátadó december 6-án volt a Dan-Slovakia Agrar a.s. székhelyén, Nagymegyeren.