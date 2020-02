Széklet útján is terjedhet a koronavírus

A mostani járványt okozó 2019-nCoV jelű koronavírus elsődlegesen cseppfertőzés útján terjed, amely bármely már fertőzött személytől származhat. Az első eseteket vizsgáló kutatók azonban a légzőszervi tüneteket mutató páciensekre koncentráltak, és emiatt elhanyagolhatták az emésztőszervi tüneteket.

Az Amerikai Orvosi Szövetség Folyóiratában (Journal of the American Medical Association - JAMA) kínai szerzőktől közölt új cikk szerint az általuk vizsgált egyik vuhani kórház 138 pácienséből 14 esetében (azaz több mint tíz százalékuknál) egy vagy két napig tartó hasmenéssel és hányással kezdődött a betegség, mielőtt kialakultak volna a légzőszervi problémáik.

Ezt tapasztalták az új koronavírussal diagnosztizált első amerikai páciensnél is, és néhány hasonló kínai esetet a The Lancet című nemzetközi orvosi hetilapban is dokumentáltak.

"Fontos megjegyezni, hogy a 2019-nCoV vírus kimutatható volt a szokatlan hasi tünetekre panaszkodó páciensek székletében - hasonlóan a 2002-2003-ban nemzetközi járványt okozó SARS vírushoz (...), ami az ürülék útján való terjedésre utal" - mondta az egyesült királyságbeli Tudományos Média Központnak (Science Media Centre) William Keevil, a Southamptoni Egyetem professzora. Az ürülékkel való terjedés miatt 2003-ban százak fertőződtek meg egy hongkongi lakótömbben, ahol a vírus a fürdőszobákból felszálló meleg levegővel közeli épületekbe is eljutott.

Mindez nem jelent meglepetést a kutatók számára, mivel az új vírus ugyanahhoz a családhoz tartozik, mint a SARS kórokozója.

Jiayu Liao, a Kaliforniai Egyetem biomérnöke mindazonáltal rámutatott, "egyelőre nem tudják, hogy mennyi ideig képes túlélni a vírus a testen kívül és mennyire érzékeny a hőmérsékletre".

David Fisman, a Torontói Egyetem epidemiológusa szerint a széklet útján való terjedés mindenesetre újabb nehézségeket jelenthet a járványgócok elszigetelésében, és főleg a kórházakban okozhat problémát, ami felerősítheti a járványt.

Benjamin Neuman, a Texas A&M University-Texarkana virológus kutatója azonban arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi ismeretek szerint "a cseppfertőzés és a fertőzött felületeket érintő kezünk szemhez, orrhoz vagy szájhoz dörzsölése" valószínűleg a fő terjedési útja az új koronavírusnak is.

