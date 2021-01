Szélhámosok vezetik az országot, amatőrök - mondja az országot korábban maffiaszerűen irányító Fico, aki új választásokat követel

Az ellenzéki Smer-SD rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi, az egyetlen napirendi pont az előrehozott választásokkal kapcsolatos népszavazás kiírása lenne.

Fotó: TASR

Ezt nem más, mint a 8-9 százalékos támogatottsággal rendelkező Smer vezetője, Robert Fico jelentette be keddi sajtótájékoztatóján. Szerinte a szükséges 30 aláírás összegyűjtése nem jelent problémát. Hozzátette: a rendes ülésen a Smer-SD képviselői támogatni fogják a parlament hivatali idejének rövidítéséről szóló, Peter Pellegrini (független) által beterjesztett alkotmányos törvénytervezetet.

Fico kijelentette: ha a népszavazás kiírásáról szóló határozatot a jelenlévő képviselők abszolút többsége elfogadja, az Zuzana Čaputová köztársasági elnöknek ki kell hirdetnie. Hangsúlyozta, hogy ellenzékként minden erejükkel azon lesznek, hogy párbeszédet kezdeményezzenek az országban zajló eseményekről. Szerinte szélhámosok vezetik az országot, nem szakemberek, hanem amatőrök. Kijelentette: megtesznek mindent, hogy Igor Matovič (OĽANO) kormánya megbukjon. „Nem bírom nézni, ahogyan felforgatják az államiságot" - mondta.

Emlékeztetett arra, hogy a Smer a népszavazással kapcsolatos egyeztetések kezdete óta a politikamentesség és a pártatlanság fontosságát hangsúlyozta. Pellegrini lépését politikai amatőrizmusnak és fiaskónak nevezte. Rámutatott, hogy több párt is elutasította a kezdeményezését. Szerinte a javaslat politikai türelmetlenségből született, és a vita folytatását javasolta.

Az ország jelenlegi helyzetével kapcsolatban emlékeztetett a világjárvány második hullámával kapcsolatos, nemrég jóváhagyott módosító csomagra is. Azt mondta, a módosítások elfogadásakor a képviselők azt sem tudták, miről szavaznak. Kritizálta például a közbeszerzési törvény módosítását, és kifogásolta azt is, hogy diákok, harmadikos és a negyedikes egészségügyi középiskolások is tesztelhetnének. Ismét szóvá tette, hogy az antigénteszteket egy nagyszombati cégtől vásárolták, mert szerinte a cég Matovičhoz és Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszterhez köthető. Fico kitart amellett, hogy ez megtervezett és tudatos volt.

A Smer már tavaly december elején kezdeményezett hasonló találkozót. Akkor arról akart referendumot kezdeményezni, hogy a lakosság támogatja-e, hogy a képviselők alkotmányos törvényt fogadjanak el, amely lerövidíti a nyolcadik parlamenti ciklust úgy, hogy 2021. június 30-ig megtartsák a következő választást. Ezt azzal indokolta a párt, hogy káosz van a járványkezelésben, és szerintük az elrendelt intézkedések sértik az emberi jogokat. Kritizálták az első országos tesztelést is.

(TASR/para)