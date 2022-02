Szélütés-Parkinson-Szklerózis multiplex – Támaszkodjon rám, menni fog!

Események, melyek nem tehetők meg nem történtté, diagnózisok, melyek leküzdhetetlennek tűnő gátakat emelnek elénk. Egy most induló cikksorozatban azzal foglalkozunk, hogyan tanulhatunk meg együttélni a címben is említett diagnózisokkal, hogyan érhető el, hogy az elveszettnek hitt képességeinkre ismét ráleljünk, és még ha gyógyíthatatlan betegségről, illetve adott esetben visszafordíthatatlan állapotromlásról is van szó, mint a Parkinson-kór esetében, hogyan érhetjük el, hogy a hétköznapi életünk praktikus mozzanataira egyedül is képesek legyünk. Hipik Anna konduktorral beszélgettünk, aki a budapesti Semmelweis Egyetem Pető András Karán tanult konduktív pedagógiát, és most egyéni foglalkozásokat indít a fenti diagnózisokkal rendelkezők számára Dunaszerdahelyen.