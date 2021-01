Személyes vitáktól hangos a koalíció, az SaS mégsem kíván távozni a kormányból, nyilatkozta a párt vezetője, Richard Sulík a TASR interjújában.

Richard Sulík (TASR)

Hozzátette, még ha ki is lépnének, azzal akkor sem bukna meg a kormány, ugyanis megmaradna a többségi részvételük. Hangsúlyozta, hogy pártja a koalíción kívül is támogatná az értelmes, jelentőségteljes törvényeket. Arról nem akart víziókat felállítani, hogy milyen esetben hagyná el pártja a koalíciót, ahogyan arról sem kívánt beszélni, hogy el tudná-e képzelni a miniszterelnök leváltását. Szerinte a kormány újjáépítésének kérdése is hipotetikus.

A koalíciót működőképesnek tartja, még ha a kormány tagjai közt fel is merülnek személyes viták. „Sok személyes sértést, támadást hallottam. Nemcsak az én személyemre vonatkozóan, hanem a kollégáimra egyaránt" – mondta, hozzátéve, hogy hisz abban, hogy ez a helyzet még javulni fog.

A kérdésre, hogy szerinte a miniszterelnök kisvállalkozásként vezeti-e az államot, mely árt az országnak, nem kívánt válaszolni.

„Nem fogom ezt kommentálni, hogy feleslegesen olajat öntsek a tűzre”

– válaszolta a TASR-nek.

Elismerte, hogy lehetséges, hogy a koalíción belül néhány párt egyéni megállapodásokat köt, az SaS azonban tovább folytatja az eddig is képviselt politikáját. „A felmérések azt mutatják, hogy a választóink ezt igenis megbecsülik, ezért nem kívánunk változtatni rajta” – tette hozzá.

(aktuality.sk)