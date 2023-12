Szemtanúk szólaltak meg a prágai tömeggyilkosságról

„Amikor elkezdett lövöldözni, épp egy előadásra vártam. Zűrzavar támadt, ezért elmentem a lépcsőhöz, hogy megnézzem, mi történik. Az emberek rohantak utána, hallottam a lövöldözést, ezért elszaladtam. Ösztönösen rohantam a lehető legmesszebbre“ – mondta a Hospodářske noviny-nak Ondřej Šulc diák, aki csak néhány méterre volt a lövöldözőtől a tragikus támadás idején.

Šulc elmondta, körülbelül 20 osztálytásával együtt hogyan barikádozták el magukat az egyik teremben. „Ott feküdtünk egymás mellett. Körülbelül 20-30 percig voltunk ott. Nem tudom pontosan megmondani. Hallottunk lövöldözést kintről és bentről is” – mondta Šulc, hozzátéve, hogy az első pillanatokban azt hitte, hogy recesszióról van szó. „A teremben döbbentem rá, hogy ez valóban megtörténik“ – tette hozzá.

Fél órával az első lövés után a tanszék titkára e-mailt írt a személyzetnek és a hallgatóknak, hogy barikádozzák el magukat. „Maradjanak ott, ahol vannak, ne menjenek sehova. Ha valamelyik irodában tartózkodik, zárja be az atót, és tegyen bútorokat az ajtó elé, kapcsolja le a villany. A lövöldöző valószínűleg a főépület negyedik emeletén van. Várom a rendőrség utasításait“ – írta 15 óra 15 perckor a titkár.

„Jól éltem, nem akarok meghalni. A negyedik emeleten hallom őt” – írta egy másik szemtanú az X közösségi oldalon.

„Csendben bezárkóztunk. Az egyikünk próbált kelepcét csinálni, a másikunk készen állt arra, hogy lecsapjon a lövöldözőre, és legalább harcoljon. Az elején úgy hangzott, mint egy nagy felújítás, aztán jöttek a nagy ütések, és félbeszakadtak az órák” – meséli a rémisztő pillanatokat.

Jiří Holý irodalomtörténész akkor nem tartózkodott a karon, de éppen azon a helyen történt a lövöldözés, ahol szemináriumait tartja. Csütörtök este karácsonyi ünnepséget is tartott az intézet, így elmondása szerint ekkor a szokásosnál többen voltak az iskolában. „Mindannyian sokkos állapotban vagyunk, írtam a kollégáimnak, túlélték, de a diákjaink közül többen életüket vesztették, ez szörnyű tragédia“ – mondta Holý.

„Jól vagyok. A lövöldözés idején a könyvtárban voltam, a számítógépterem hátsó részébe küldtek minket, ahol nincsenek ablakok. Most arról szólnak a hírek, hogy a fegyveres meghalt. Mindannyian felhívjuk a családunkat és a barátainkat, hogy elmondjuk jól vagyunk“ – írja Děda Mrázek Az X közösségi oldalon.

