Szemtelen medve tartja félelemben egy falu lakóit, gyakran a házak előtt alszik

Egy kétéves medve kilövésére készülnek, amely élelem után kutatva rendszeresen feltúrja a szemétkukákat Staré Hory községben (Besztercebányai járás).

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

Marián Gajdoš polgármester szerint a kétéves medve napi rendszerességgel bejár a községbe, ahol feltúrja a szemétkukákat, és már az emberek jelenlétét is megszokta. A jószág annyira elkanászkodott, hogy a családi házak udvarára is bement, ahol gyakran el is aludt. Egy illető például kénytelen volt telefonálni a munkahelyére, hogy nem tud bemenni dolgozni, mert a medve ott fekszik a házánál. A vadat már a helyi óvodánál és alapiskolánál is látták, a gyerekekkel azóta nem is járnak ki sétálni a környékre.

A polgármester kénytelen volt értesíteni a természetvédelmi csapatot, hogy kezdjenek valamit a medvével. A megfigyelés során többféle módszerrel próbálták elriasztani az állatot, még lövést is leadtak, de semmi sem segített. Jaroslav Slašťan, a csapat vezetője szerint, miután megkapják a szükséges engedélyt, éjszakára kiállítanak egy egységet a községbe, amely elkábítja a medvét, az állatorvos pedig elaltatja.



(Čas.sk)