Szenci futás ősz eleji verőfényben

A kilencedik kiíráson is nagyon sokan álltak rajthoz a napfényes, de a délelőtt folyamán még eléggé csípős időben. A gyermekkategóriában 7 éves korig versenyeztek a lányok és fiúk, de a 8-11, valamint a 12-14 évesek is a gyermekkategóriába soroltattak be.

A 6 kilométeres szakaszt a 19-50 éves nők és férfiak, továbbá a 15-18 éves junioroknak írták ki a szervezők. Ötven felett a 12 km-es szakaszon indulhattak hölgyek és urak egyaránt. Nordic Walking is volt 40 éves korig, sőt, afelett is. S jövőre következhet a jubileumi 10. évfolyam.

(sb)