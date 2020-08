A Szenci járásban okozta a legtöbb gondot a felhőszakadás

Pozsony megyén belül a Szenci járásban okozta a legkomolyabb gondokat az özönvízszerű eső. Több lakóházat is elöntött a víz. Erről a Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) tájékoztatta a TASR hírügynökséget hétfőn.

Olvasói felvétel

A műveleti központ tájékoztatása szerint mintegy hat tűzoltócsapat szivattyúzza a vizet, önkéntesek is segítenek nekik. Az eső már elállt. Magyarbél (Veľký Biel) községben is be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak az áradásokkal összefüggésben. Pozsonyban és a megye többi községében a helyzet kedvezőbben alakult.

Az esőzéssel kapcsolatos olvasói felvételeinket itt és itt tekinthetik meg.

TASR