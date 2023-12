Szent Kelemenről nevezik el a készülő új harangtornyot Izsapon

A nagymegyeri képviselő-testület a legutóbbi plénumán beleegyezését adta a magánforrásból megvalósuló beruházás megvalósításába.

Forrás: Vörös László

A régi izsapi harangláb helyén épülne egy új harangtorony. Vörös László, aki civilként kezdeményezte a harangtorony felépítését, portálunknak elmondta, hogy a tervezője Csiba Ottó építőmérnök és Pintér Zoltán építész. Csiba Ottó az építmény vázszerkezetét adományozza a beruházáshoz.

Az izsapi Fő utcán ma is egy buszmegálló mellett áll a régi harangláb, ennek helyére kerülne az új harangotony az elképzelés szerint. A képviselő-testületi beleegyezés még csak az első önkormányzati aktus ezen a téren, Csémi István képviselő például fel is hívta a figyelmet, hogy a következő lépésnél szükség lesz egy bérleti szerződés jóváhagyására is, mivel a harangtorony városi területet is érint. A bérlet a területet érintené, és az építő tulajdonképpen szimbolikus összegért kapná meg, miközben a harangtorony az elkészülését követően a város tulajdonába kerülne.

Pongrácz Kálmán képviselő megjegyezte, hogy ez a beleegyezés lényegében semmi kötelező érvényűt nem jelent a város részéről, Csémi viszont ezt kiegészítette azzal, hogy a város a beruházási szándékkal ért egyet a határozatban, amire a kérvényezőnek azért van szüksége, hogy egyáltalán legyen értelme folytatnia.

Vörös László kifejtette, örül annak, hogy bárkinek említette a harangtorony tervét, pozitív fogadtatásra lelt, és megköszönte az önkormányzat támogatását is. Elárulta, Szent Kelemenről nevezik el az új harangtornyot.

