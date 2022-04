Szenzációs találat: Robotrepülőgéppel meglőhették, kénytelen elhúzni a f*szba a putyini háború hírhedt cirkálója

Súlyos károkat szenvedett az orosz Fekete-tengeri Flotta Moszkva cirkálója, a legénységet evakuálták – közölte csütörtökre virradóra az orosz védelmi minisztérium.

Az orosz tárca szerint a hajó lőszerrobbanás következtében gyulladt ki, annak okait vizsgálják. Az ukránok viszont teljesen mást állítanak: Makszim Marcsenko, Odessza ukrán megye kormányzója azt mondta, hogy a Moszkvát két Neptun típusú, ukrán gyártmányú, hajó elleni cirkálórakéta találta el.

The head of the #Odessa regional administration, Maxim Marchenko, confirms the information that the #Russian missile cruiser "Moskva" was attacked by "Neptune" anti-ship missiles and got serious damage. pic.twitter.com/N9jovoEp66

A Reuters hírügynökség szerint az állítást az ukrán védelmi minisztérium nem erősítette meg. Olexij Aresztovics, az ukrán elnök tanácsadója szerint a hajón a támadást követően keletkezett tűz.

The flagship of #Russia's Black Sea Fleet "Moskva" was shot down by #Ukraine with a #Neptune missile. The cruiser, whose ammunition depot exploded, was severely damaged and lay on its side.#BayraktarTB2 UAVs were used to distract the target ship. pic.twitter.com/RtgplUvkts