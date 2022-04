Szépen csökken a fertőzöttségi arány Szlovákiában, de elhalálozásból minden napra jut több mint egy tucat

Kedden 8971 PCR-tesztet elemeztek ki a szlovákiai laborokban, ezek közül pedig 2083 mutatott ki fertőzést, ami 23,2 százalékos fertőzöttségi arányt jelent.

Fotó: TASR

A mintavételi pontokon 10 997 antigéntesztet végeztek el, ezek közül pedig 481 lett pozitív.

Újabb 17 személy esetében igazolódott be, hogy a koronavírus-fertőzés szövődményei okozták a halálát. Szlovákiában így már 19 790 halálos áldozatot követelt a kór.

Jelenleg 1156 fertőzött vagy fertőzésgyanús pácienst kezelnek kórházban, ezek 61,7 százaléka vagy nincs beoltva, vagy csak az oltás első adagját kapta meg. 106-an vannak intenzív osztályon, 29-en pedig mesterséges lélegeztetésre szorulnak.

Az oltás szinte teljesen leállt az országban: kedden senkit sem oltottak be a vakcina első adagjával, de a másodikat is csak 129-en kapták meg. Szlovákiában eddig 2 820 896 személyt oltottak be legalább egyszer, 2 764 900-an pedig a második vakcinázáson is átestek.



-para-