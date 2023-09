Szerb-magyar - Rossi: képtelen vagyok döntetlenre készíteni a csapatot

- fogalmazott szerdai sajtótájékoztatóján az olasz szakember, aki egyetértett szerb kollégájával, Dragan Stojkoviccsal, hogy féltávhoz érve ez fontos összecsapás, de nem sorsdöntő a kijutás szempontjából, mert még négy találkozó vár mindkét gárdára.

Az 59. születésnapját szombaton ünneplő Rossi szerint a szerb csapat esélyesebb, de teljesen mindegy, hogy első vagy második helyen végez a magyar válogatott, mert mindkettővel teljesítené a célkitűzést, azaz az Eb-részvétel kiharcolását.

- mondta az MTI érdeklődésére a védekező középpályás posztról azt figyelembe véve, hogy a korábbi kerettagok közül három futballistára - Kleinheisler László és Schäfer András sérült, Vécsei Bálintnak pedig csak a napokban lett új klubja - sem számíthat ezúttal. "Sok fiatalt hívtunk meg, de nem volt sok időnk megnézni őket".

Rossi hozzátette, mindig vannak hiányzók, ugyanakkor az bosszantja, hogy rendre egy adott posztról dőlnek ki a játékosok.

"Ahogy a szerbeknek vannak kiváló játékosaik, úgy nekünk is, még ha valamivel kevesebb is, mint nekik. Szoboszlai Dominik a mi csapatunk sztárja. Fantasztikusan kezdett a Premier League-ben, úgy tűnik, csúcsformában van, ezért azt várjuk tőle, amit Liverpoolban is nyújt. Se többet, se kevesebbet"