Szerdán indul a Csallóköztivál, a Csavar Színház fesztiválja!

A helyszín ezúttal a Csallóköz és környéke, egészen pontosan Dunaszerdahely, Vásárút, Nyárasd, Alistál, Pozsonyeperjes, Tallós és Negyed.

A Csavar Színház alapítójától, Gál Tamástól megtudtuk, a Csallóköztivál idén valójában a Csavar-gó fesztivált váltja fel: „Nem panaszkodom, hiszen sok pályázatunk nyert idén is, a Csavar-góval kapcsolatos azonban nem. A Csavar-gó fesztivál minden évben „csavarog” valamerre: a Csallóközben kezdtük, aztán Ipoly mente következett, majd Rimaszombat és környéke, és így folytatódott körbe-körbe. Ez a sorozatunk ebben az évben megszakadt volna, a sikertelen pályázat viszont azt eredményezte, hogy létrejött egy új fesztivál. A terveink szerint jövőre folytatnánk a Csallóköztivált is, amely mindig a Csallóközben zajlana, emellett pedig megpróbáljuk életben tartani a Csavar-gó fesztivált is.”

A Csavar Színház három előadással lép színpadra a szerdán kezdődő fesztiválon, továbbá vendégül látják a Komáromi Jókai Színházat is. Összesen négy hazai és négy vendégelőadás lesz Magyarországról: Mátészalkáról, Kaposvárról, Zsámbékról, valamint a budapesti Nemzeti Színháznak is lesz egy előadása.

Gál Tamás elárulta, a rendezvény célja az, hogy a magas szintű drámát is eljuttathassák a csallóközi községekbe: „A hangsúly a falvakon van, hogy az érdeklődőknek ne kelljen elutazniuk Dunaszerdahelyre vagy Budapestre, hiszen a falvakban is van közönsége a drámának. Olyan nézők is eljönnek az előadásra, akik inkább a könnyebb darabokat részesítik előnyben. A repertoár sokrétű, vannak humoros és komolyabb előadások is, valamint olyanok, amelyek a népi kultúrához tartoznak.”

A Csallóköztivál részletes programja:

November 28. (szerda): 10:00-kor a Csavar Színház bemutatja a negyedi kultúrházban a Jóka ördöge című darabot.

November 28. (szerda): 19:00-kor megtekinthetik Ingmar Bergman Jelenetek egy házasságból című művét a Csavar Színház és a Soproni Petőfi Színház koprodukciójában a dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központban.

November 28. (szerda): 19:00-kor fellép Vásárúton a Komáromi Jókai Színház Tóth Tibor és Rancsó Dezső vendégszereplésével a Címzett ismeretlen című darabbal.

November 29. (csütörtök): 10:00-kor Fabók Mancsi miskolci bábművész lép fel Pozsonyeperjesen a Székely asszony és az ördög című darabbal. A művésznő a tavalyi Gyermek- és Ifjúsági Biennálé győztese.

November 29. (csütörtök): 11:00-kor Pályi János mutatja be az egyik legősibb magyar bábjátékot, Kemény Henrik Vitéz László című darabját Nyárasdon.

November 29. (csütörtök): 18:00-kor a Csavar Színház bemutatja Csokonai Vitéz Mihály Dorottya, avagy a dámák diadala a fársángon című művét Alistálon.

November 30. (péntek): A Csavar Színház 8:00-kor mutatja be A helység kalapácsa című darabot Tallóson

November 30. (péntek): 11:15-kor fellép Tallóson a mátészalkai Szentpétery Zsigmond Színház a Mit akar a zenekuss? című darabbal.

November 30. (péntek): 19:00-kor Szarvas József Tündérkert, avagy könnyű neked, Szarvas Józsi című előadását tekinthetik meg a dunaszerdahelyi MOL Aréna VIP Silver termében.

„Azt szeretném kérni, hogy minél többen jöjjenek el a Csallóköztiválra. Lesznek ingyenes előadások is, a bevételek nagy részét pedig jótékonysági célokra ajánljuk fel” – hangsúlyozta a színművész.

Amint arról korábban már beszámoltunk, a Csavar Színház Dorottya című előadásával különdíjat nyert Vácott a Kaleidoszkóp Versfesztiválon. Az elismeréssel kapcsolatban Gál Tamás elmondta, a Csavar Színház már háromszor volt fődíjas a versfesztiválon, és idén is meghívást kaptak. „A nagyobb kőszínházak mellett mi voltunk az egyetlen színház, amelyet három előadással hívtak meg, számunkra már ez is nagy jutalom volt. A Dorottyát, a Jóka ördögét és a Jelenetek egy házásságból című előadást is játszottuk. A Dorottyát tették a versenyprogramba, így az nyerte el a különdíjat, de például a Jóka ördöge című mesének is nagy sikere volt” – nyilatkozta a színész, és egyúttal hangsúlyozta, nem feledkeznek meg a hazai közönségről sem, hiszen ugyanolyan arányban játszanak idehaza is, mint Magyarországon vagy Erdélyben. „Volt, hogy az egyik este Királyhelmecen játszottunk, másnap már Vácon léptünk fel. Utána kora reggel Somorjára utaztunk, és még aznap este visszamentünk Vácra.

Nagy öröm ez számomra, hogy ilyen sok színpadon otthon érezhetjük magunkat” – zárta.

