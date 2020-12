Szerdán játsszák le a rasszista beszólás miatt félbeszakadt PSG–Basaksehir BL-mérkőzést

Az UEFA közleményében jelezte: mindkét csapattal konzultálva a felek úgy döntöttek, hogy a találkozón új negyedik játékvezető lesz. Az esetet, amiért a találkozó félbeszakadt, kivizsgálják.

A párizsi találkozó azután szakadt félbe, hogy a Basaksehir játékosai a román játékvezetővel folytatott hosszú vita végén levonultak a pályáról a negyedik bíró rasszista megjegyzést tett a török csapat egyik stábtagjára, Pierre Webóra.

Here the full scene of the incident:



ref goes to bench for sending off Başakşehir assistant Webo for protesting;

the fourth man points at him saying ‘negru’ (which is ‘black’ in Romanian);

Webo asking why he points at him as ‘negru’pic.twitter.com/z1JXMSOD1Y