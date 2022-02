Szerdán vagy csütörtökön életbe léphetnek az Oroszország elleni uniós szankciók

A kelet-ukrajnai oroszbarát szakadár területek függetlenségének elismerése miatt Oroszországgal szemben az Európai Unió tagállamai által elfogadott megszorító intézkedések szerda este vagy csütörtökön életbe fognak lépni - jelentette ki Clément Beaune francia Európa-ügyi államtitkár.

Fotó: AP/Sergei Grits

"Az európaiak részéről nagyon gyorsan megszülettek a reakciók, összehangolva egyébként az amerikaiakkal és a britekkel. Ezeket a szankciókat valószínűleg már ma estétől alkalmazzunk, vagy legkésőbb holnap" - mondta a kormánytag a France Inter közrádióban.

A szankciók első csomagja célzott intézkedéseket tartalmaz a jogellenes döntésben érintett magánszemélyek, cégek és olyan bankok ellen, amelyek finanszírozzák az orosz katonai apparátust, és hozzájárulnak Ukrajna destabilizálásához.

"Az orosz állam, az orosz bankok nem tudnak többet pénzhez jutni az európai piacokon" - hangsúlyozta Clément Beaune.

Emlékeztetett arra, hogy Németország az Északi Áramlat-2 földgázvezeték üzembe helyezésének felfüggesztése mellett döntött, ami "azt is jelentheti, hogy örökre".

"Az, hogy a németek egy olyan fontos témában, mint a gázellátás, képesek egy ilyen döntésre, amelyet soha korábban soha nem terveztek komolyan, nagyon erős jelzés és gesztus" - fogalmazott az államtitkár.

Clément Baune úgy vélte, hogy Európa, amely jelentős mértékben függ az orosz gáztól, "elegendő tartalékkal rendelkezik az idei télre".

A kormánytag véleménye szerint Ukrajna területi integritásának megsértéshez az orosz elnök "egy őrült és történelmi hazugságokkal" teli beszédet mondott.

"Szélsőségesen erőszakos, egy kissé őrült vagy paranoiás, de sajnos jól felépített elemzést hallhattunk Vlagyimir Putyintól, aki sok történelmi hazugságot is belekevert egy olyan agresszív, nacionalista, nemzeti történetmesélésbe, amely nem teljesen új keletű" - fogalmazott Clément Beaune. "Kétségtelen, hogy bekeményített a mondandójában és a hangvételén is. Ehhez alkalmazkodnunk kell nekünk is, és a gyengeség jele nélkül kell reagálnunk" - mondta a francia kormánytag.



MTI