Szerdára felállhat az olasz kormány

Ha keddre nem is, de "legkésőbb szerdára" le kell zárulniuk a tárgyalásoknak - mondta Conte egy vasárnapi sajtófesztiválon.

Conte a két párt között meglévő "jó munkalégkörről" beszélt, annak ellenére, hogy a feleknek túl kell tenniük magukat az elmúlt évek ellenségeskedésein, s hogy az M5S vezetője, Luigi Di Maio pénteken még azzal fenyegetőzött, hogy megszakítja tárgyalásait a Nicola Zingaretti vezette PD-vel.

Vasárnapi nyilatkozatában Conte Róma eddigi szigorú migrációs politikájának folytatását ígérte, s arra is kitért: azon dolgozik, hogy az új kabinet ne csak férfiakból álljon.

Olasz sajtóértesülések szerint az államfő múlt csütörtökön öt napot adott az új kabinet megalakítására az M5S és a PD által miniszterelnöknek javasolt Giuseppe Conténak, akinek így kedden vagy szerdán kell bemutatnia a végleges miniszteri névsort.

Conte, aki az Öt Csillag Mozgalom és Matteo Salvini Liga pártjának a koalíciós kormányát is vezette, augusztus 20-án jelentette be lemondását, miután az elmúlt hónapokban jelentősen megerősödött Liga bizalmatlansági indítványt nyújtott be ellene, és Salvini előrehozott választásokat sürgetett.

(MTI)