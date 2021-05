Szerdától biztonságosabbnak tartja Szlovákiát a szomszédos Ausztria

Ausztria szerdától alacsonyabb kockázatú országnak minősíti Szlovákiát, ezért eltörli az országból beutazók karanténkötelezettségét.

Illusztráció (AP/TASR)

Továbbra is szükséges azonban a regisztráció, a negatív koronavírus-teszt bemutatása, vagy annak igazolása, hogy megkaptuk az oltást vagy átestünk a COVID-19 betegségen – olvasható a külügyminisztérium honlapján.

Az Ausztriába utazóknak igazolniuk kell, hogy az Európai Gyógyszerügynökség által hivatalosan regisztrált vakcinával oltották be őket. Ez az első oltás beadása utáni 22., és legfeljebb három hónapig érvényes. A második adag után kilenc hónapra hosszabbodik meg az oltás érvényességének időszaka. Az egyszeri vakcináknál, például a Johnson&Johnson által gyártott oltóanyagnál az oltást követő 22. naptól érvényes, és legfeljebb kilenc hónapig tart az érvényesség.

Akiknek az első oltás beadása előtt 21 nappal pozitív volt a koronavírus-tesztjük, vagy ellenanyagot mutattak ki a szervezetükben, azokra az oltástól számítva legfeljebb kilenc hónapig érvényes a kivétel" - tette hozzá a minisztérium.

A megfertőződést követő hat hónapon belül is érvényes a kivétel, vagy három hónapnál nem régebbi pozitív antitestvizsgálat felmutatása szükséges, illetve 72 órásnál nem régebbi PCR-, vagy 48 órásnál nem régebbi antigénteszt.

Az igazolást német vagy angol nyelven kell kiállítani, és orvosnak vagy regisztrált egészségügyi intézménynek kell hitelesítenie. A minta elérhető az egészségügyi minisztérium honlapján.

Az Ausztriába utazás előtt legalább 72 órával elektronikusan is regisztrálni kell. Az elektronikus regisztrációról szóló visszaigazolást az ellenőrzéskor be kell mutatni. Ha az online regisztráció nem lehetséges, a kinyomtatott, kitöltött dokumentumot be kell mutatni a határon. Az intézkedések alól kivételt képez például az áruszállítás.

TASR