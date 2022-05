Szerdától elzárják azokat a csapokat, ahol áthalad az Európába irányuló orosz földgázszállítások egyharmada

A hírügynökség kiemelte, hogy az említett mérőállomáson át halad az Európába irányuló orosz földgázszállítások csaknem egyharmada. A vállalat közleménye alapján olyan vis maior, azaz előre nem látható kényszerítő körülmények következtek be, amelyek lehetetlenné teszik a földgáz további szállítását az Oroszoroszág által elfoglalt területen található Novopszkov kompresszorállomáson és az orosz határnál lévő Szohranyivka gázmérőállomáson keresztül.

Az ukrán vállalat közölte, hogy jelenleg nem tud operatív és technológiai ellenőrzést végrehajtani az orosz erők által elfoglalt területeken található egyéb, a gázszállításhoz szükséges eszközök felett sem. "Ezen túlmenően az orosz erőknek a technológiai folyamatokba történő beavatkozása, a gázszállító létesítmények működési módjának megváltoztatása, beleértve a tranzitforgalomból történő jogosulatlan gázkivonásokat, veszélybe sodorják a teljes ukrán földgázszállítási rendszer stabilitását és biztonságát" - állította a vállalat a sajtóközleményben.

A vállalat arról tájékoztatott, hogy a fentiekre tekintettel

"Ugyanakkor az európai partnerekkel szemben fennálló tranzitkötelezettségek maradéktalan és a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítése érdekében

- szögezte le a vállalat a közleményben. További részleteket az említett "ideiglenes áthelyezésről" azonban nem hoztak nyilvánosságra.

A vállalat hangsúlyozta, hogy már többször is jelezték a Gazprom orosz állami gázvállalatnak, hogy az orosz erők harci tevékenységei fenyegetést jelentenek az Ukrajnán keresztül Európába irányuló földgáztranzitra, és követelték, hogy hagyják abba a beavatkozást a létesítmények működésébe, de ezeket a felhívásokat állításuk szerint az orosz fél figyelmen kívül hagyta.

The GTS operator of #Ukraine announced the termination of gas transit due to the occupied north of the Luhansk region due to the loss of control over the #Novopskov compressor station #StandWithUkraine #StopWarInUkraine pic.twitter.com/PiY4DEgrqJ