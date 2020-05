Szerdától már két napra is átugorhatunk Magyarországra

Szerdától már 48 órára is átugorhatunk 8 országba, köztük Magyarorszára és Csehországba. Erről a kormányfő beszélt, aki kitért a konditermek egyre izmosodó témájára is.

Fotó: TA3.com

Igor Matovič kormányfő a járványügyi konzílium értekezletét követően elmondta, a koronavírus elleni óvintézkedések utáni nyitás 5. fázisa még nem érkezett el. Az edzőtermek még nem nyithatnak meg szerdától, a sportlétesítményeken belüli sportolásra június 3-tól lesz lehetőség. Aki majd ellátogat ilyen helyekre, nem kell szájmaszkot viselnie a tevékenysége során. Ekkor már a zuhanyozók és az öltözők is kinyithatnak.

Karanténmentesen nyolc országba - Magyarország, Csehország, Ausztria, Lengyelország, Horvátország, Szlovénia, Svájc és Németország - is ellátogathatunk az eddigi 24 óra helyett már 48 órára.

Az intelligensnek is nevezett házi karanténba már 1302-en jelentkeztek be. A kormányfő szerint egy héten belül kiürülhetnek az állami karanténállomások.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a mozik, a színházak már vasárnap is nyithatnak, és működhetnek a taxiszolgálatok és az autósiskolák is.

(para)