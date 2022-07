Szerdától még kevesebb gázt szállít Oroszország Európának

Oroszország közölte, hogy szerdától csökkenti az Európába irányuló gázszállításokat – írja a Telex a Reuters alapján.

Fotó: TASR/AP

A Gazprom orosz energiaipari óriásvállalat hétfőn egy iparági felügyelet utasítására hivatkozva jelentette be, hogy szerdától napi 33 millió köbméterre csökken az Északi Áramlat 1 gázvezetéken keresztül Németországba irányuló gázforgalom. Ez a fele a jelenlegi mennyiségnek, amely már most is csak a normál kapacitás 40 százalékát teszi ki.

A Kreml szerint a gázszünet karbantartási problémák és a nyugati szankciók következménye, míg az Európai Unió energetikai zsarolással vádolja Oroszországot.

Az Európai Unió országai kedden jóváhagytak egy sürgősségi javaslatot, ami a gázszükségletük visszafogásáról szól, miközben megpróbálnak leválni az orosz energiáról és felkészülni az esetleges teljes leállításra.



(telex.hu)